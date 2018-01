Dänemark souverän ins Halbfinale, Tschechen und Slowenen sind raus

Mit einem Unentschieden im direkten Duell haben Tschechien und Slowenien bei der Handball-EM in Kroatien das Halbfinale verpasst. Dänemark gibt sich dagegen keine Blöße.

Varazdin - Der WM-Dritte Slowenien und Tschechien haben bei der Handball-EM in Kroatien das Halbfinale verpasst. Beide Teams trennten sich in ihrem abschließenden Hauptrundenspiel in Varazdin 26:26 (11:12) und haben damit keine Chance mehr auf Platz zwei in der deutschen Gruppe.

Durch das Unentschieden genügt Vize-Europameister Spanien am Mittwochabend (20.30 Uhr/ZDF) gegen Titelverteidiger Deutschland ein Punktgewinn. Die DHB-Auswahl muss gewinnen, um das Halbfinale zu erreichen. Der bereits zuvor für das Halbfinale qualifizierte Olympiasieger Dänemark steht als Gruppensieger fest. Zum Abschluss kamen die Dänen zu einem standesgemäßen 31:20 (12:12)-Erfolg gegen Mazedonien.

dpa