TV-Experten: Bei der Handball-EM ist auch dieser Ex-Bundesligatrainer gefragt

Ohne TV-Experten sind sportliche Großveranstaltungen kaum denkbar - vor allem, wenn es sich um Sportarten handelt, die für gewöhnlich weniger TV-Präsenz genießen. Bei der Handball-EM ist auch ein Ex-Bundesliga-Coach gefragt.

Sämtliche Fernsehanstalten bitten jeden Handball-EM-Spieltag die Fachleute um ihre Meinung: Im ZDF analysiert Hannovers Sven-Sören Christophersen, in der ARD Ex-Weltmeister Dominik Klein. In Slowenien ist Matjaz Tominec gefragt.

Der 62 Jahre alte Tominec war von 2001 bis 2003 Nationalcoach seines Heimatlandes. Er führte den Klub aus Koper in die Champions League - und ist der einzige slowenische Trainer, der es je in die 1. Bundesliga in Deutschland geschafft hat – im Sommer 2010 kam er nach Melsungen zur MT.

Am 15. Juli 2010 begann er mit der Vorbereitung, am 11. Oktober desselben Jahres wurde er aber bereits wieder entlassen. Warum das so war und was Tominec, der sich extra für die EM freigenommen hat, heute macht, verrät er unserem Partnerportal hna.de.*

