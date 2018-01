Spanien unterliegt Slowenien: Was das für das DHB-Team heißt

Gute Nachrichten für die deutschen Handball-Fans. Spanien präsentiert sich vor dem Duell mit der DHB-Auswahl in schwacher Verfassung. Der Einzug der Deutschen ins Halbfinale ist weiter möglich.

Varazdin - Ex-Weltmeister Spanien hat sich einen Tag vor dem Hauptrunden-Showdown gegen Titelverteidiger Deutschland bei der Handball-EM in Kroatien in ganz schwacher Verfassung präsentiert. Der Vize-Europameister unterlag dem WM-Dritten Slowenien in Varazdin mit 26:31 (12:13) und benötigt ebenso wie die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) im direkten Duell wohl einen Sieg zum Halbfinaleinzug.

In der Abwehr anfällig, im Angriff ideenlos - Spanien, das zwischenzeitlich mit sieben Toren zurücklag, zeigte seine mit Abstand schwächste Turnierleistung. Daran änderten auch die sechs Treffer von Ferran Sole nichts. Bester Werfer der Slowenen war Gasper Marguc mit fünf Treffern. Durch den Erfolg darf auch Slowenien noch auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Dänemark qualifizierte sich derweil bereits als erste Mannschaft fix für das Halbfinale.



SID