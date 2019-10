Abfindung auf Parkplatz abgewickelt

Offenbach – Im Oktober 1994 wird der OFC zum Offenbacher Chaos Club. Trainerwechsel, Vorstandszoff und sportliche Misserfolge prägen das Bild des Regionalligisten - garniert von Geheimniskrämerei. VON JÖRN POLZIN

Länger als zwei Jahre, genau genommen 27 Monate, bestimmt Lothar Buchmann die sportliche Richtung bei den Kickers. Anfang Oktober ist Schluss, das Ende von Buchmanns 14. Trainerstation besiegelt. Nach 1:11 Punkten, dem Absturz auf einen Abstiegsplatz und massivem Druck aus dem Umfeld zieht der leidgeprüfte Verein die Reißleine. Aus für Buchmann, den OFC-Präsident Norbert Rocker bei der Vertragsverlängerung ein Jahr zuvor noch über den grünen Klee gelobt hatte.

Die Entlassung hat eine pikante Vorgeschichte, die unsere Zeitung am 4. Oktober mit „Geheimaktion auf dem Parkplatz“ betitelt. Und die darin gipfelt, dass Buchmann und Rocker sich nach längerem Geschachere auf einer Raststätte treffen, um über die Abfindung zu sprechen. Einen Tag, nachdem der neue Trainer, Valentin Herr, bereits offiziell vorgestellt ist - und das erste Training leitet.

Buchmann zieht mit etwas Abstand doch eine positive Bilanz: „Ich hatte zwei gute Jahre bei den Kickers. Und diese Zeit lasse ich mir von zwei schlechten Monaten nicht ausradieren.“ Doch Buchmanns dritte Saison ist verkorkst. Letztlich werden ihm Verletzungspech, sture Defensivtaktik und das fehlende Vertrauen in junge Spieler zum Verhängnis. Auch das Verhältnis zu den Fans leidet immer mehr. „Bei denen war ich unten durch“, betont er.

Sein Nachfolger Valentin Herr soll den Klub retten. Und das zehn Jahre nach seinem letzten Spiel als Kickers-Torhüter - mit den Worten: „Quatsch, Abstieg ist für mich kein Thema“. Gleichzeitig ist der damals 37-Jährige froh, „endlich wieder unter Dampf stehen zu können.“

Das Debüt glückt. Der OFC gewinnt das Kreispokal-Finale gegen Neu-Isenburg. Valentin Herr weiß, dass es nur mit kleinen Schritten geht, stört sich allerdings am hohen Ausländeranteil in der Mannschaft, fehlenden „echten Stürmern“ und Siegertypen. Er weiß aber auch, wie es um das Gemüt seiner Mannschaft bestellt ist. Seine deutliche Aussage nach der 0:3-Niederlage in Unterhaching: „Die Spieler brauchen jetzt Streicheleinheiten.“ Und die scheinen zu helfen. Gegen Rot-Weiß Frankfurt feiern die Kickers einen 4:1-Erfolg. Der erste Sieg seit dem 16. August, verbunden mit dem Sprung auf Rang 14.

Doch das Auf und Ab geht weiter. In Wehen verliert der OFC nicht nur das Spiel (2:3), sondern auch Torschütze Paul Koutsoliakos mit einer Knieverletzung.

Während die Spieler auf dem Feld mit ihrem Nervenkostüm zu kämpfen haben, entbrennt der Machtkampf hinter den Kulissen. Einmal mehr zeigt sich die geringe Haltwertzeit von Worten in diesem Geschäft.

Anfang Oktober betont Rocker noch, dass das Kickers-Präsidium in jedem Fall in der Besetzung weitermachen würde. Doch Vizepräsident Wilfried Kohls sagt wenige Wochen später deutlich, dass es im vierköpfigen Vorstand kräftig brodelt. Dem gehören neben Kohls und Rocker noch Vize Jürgen Bittorf und Schatzmeister Edgar Haas an. Und noch mehr: Kohls, einst Spieler und Trainer beim OFC, stellt seine Kandidatur für den Vorsitz in Aussicht. So wird das letzte Oktober-Wochenende auch ein wegweisendes für den Klub.

Der 2:0-Erfolg gegen Ludwigsburg gerät da schnell zur Nebensache. Zwei Tore und zwei Platzverweise werden von drei Rücktritten klar in den Schatten gestellt. Rocker, Bittorf und Haas legen ihre Ämter nieder, bleiben aber zumindest im Freundeskreis.

„Für den Verein ist es die einzig richtige Entscheidung“, sagt Rocker, der in der Öffentlichkeit Streit oder Krach auf der Führungsebene bestreitet. Dennoch kommt sein Abschied nach dreieinhalb Jahren und einer gewissen Amtsmüdigkeit an der Spitze nicht wirklich überraschend. Trotz aller sportlichen Erfolge hat sich die finanzielle Lage des Klubs weiter verschlechtert. Die Schulden des Drittligisten zu diesem Zeitpunkt: circa 800 000 Mark.

Somit ist der Weg frei für Wilfried Kohls. Der will am 24. November bei der Jahresversammlung als Präsident kandidieren, aber noch kein Schattenkabinett vorstellen. Doch die Fäden im Hintergrund sind bereits gezogen. „Es gibt viele Leute, die helfen wollen“, kündigt Kohls an - und wird gewählt.

Horst Jung, Chef von OFC-Sponsor Portas, entwickelt Lösungsansätze, stellt die Gründung eines Wirtschaftsrates, „wie bei der SG Wallau-Massenheim“, in Aussicht. Zielrichtung des OFC müsse der bezahlte Fußball sein. „Dorthin müssen wir in den nächsten zwei, drei Jahren kommen“, meint Jung. Pläne, die an die heutige Zeit erinnern. Doch es kommt ganz anders: am Ende der Saison steht der 15. Tabellenplatz und der Abstieg in die Oberliga Hessen.

