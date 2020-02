Absage verschafft Barletta Zeit

Offenbach – Angelo Barletta schaute sich das Problem am Freitagmorgen persönlich an. „Ich war auf dem Platz. Das Wasser steht dort knöchelhoch. Da kann man nicht kicken“, befand der Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Die Platzkommission kam nach Begutachtung der Spielfläche wenig überraschend zum selben Urteil und sagte die für diesen Samstag (14 Uhr) geplante Partie gegen 1899 Hoffenheim II ab. Aufgrund des Schneefalls vom Donnerstag sei der Platz stark durchnässt und unbespielbar, teilte der OFC mit. Eine Austragung der Partie hätte zu irreparablen Schädigungen des erst vor anderthalb Wochen verlegten Rasens geführt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Um im Rhythmus zu bleiben, testet der OFC am Samstag (18 Uhr) auf der Rosenhöhe gegen den Hessenligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Die Absage bringt für die Kickers positive und negative Aspekte mit sich. Einerseits hätte der OFC den Schwung aus dem Spiel gegen den Bahlinger SC (3:0) gerne mitgenommen. Andererseits hat Barletta nun mehr Zeit, um den jüngsten Trainingsvorfall aufzuarbeiten. Die körperliche Auseinandersetzung zwischen Nejmeddin Daghfous und Luigi Campagna, die darin gipfelte, dass Daghfous seinem Mitspieler per Faustschlag die Nase brach und fristlos entlassen wurde, während Campagna eine Abmahnung erhielt und eine Geldstrafe zahlen muss (wir berichteten), könne man „nicht so einfach aus den Knochen schütteln“, meint Barletta.

Der OFC-Trainer sieht die Absage dennoch „mit einem weinenden Auge“. Denn: „Ich mag es nicht, alles nach hinten zu schieben. Wir haben nun eine weitere englische Woche.“ Auch auf die angespannte Personallage wirke sich die Verlegung der Partie gegen Hoffenheim II kaum positiv aus. Bis zur nächsten Begegnung am 9. März (20.15 Uhr/Sport1) bei der SV Elversberg werden nur Pelle Hoppe und Marco Schikora zurückkehren, der im Training mit dem Fuß umgeknickt war, aber Glück hatte. „Die Flüssigkeit ist raus. Er hätte eventuell gegen Hoffenheim spielen können“, erklärt Barletta, der dafür in Elversberg vermutlich auf Campagna verzichten muss. „Er hätte es gegen Hoffenheim mit Maske probiert. Die Nase ist ja ohnehin gebrochen“, sagt der Trainer. Am Montag wird Campagna allerdings an der Nase operiert. Wie lange er danach ausfallen wird, ist unklar.

Derweil hat sich Daghfous, der am Mittwoch nichts sagen wollte, nun doch zu dem Trainingsvorfall geäußert. Er widersprach dessen Darstellung. Diese entspreche „in keiner Weise dem, was passiert ist“, betonte der 33-Jährige gegenüber Sport1. Mehr wollte er „jedoch aus Rücksicht auf den Klub, meine Mannschaft und meinen Mitspieler Luigi zu dem internen Geschehen“ nicht sagen. Dafür zitiert Sport1 einen „Insider aus dem Umfeld von Daghfous“. Er behauptet unter anderem, dass Campagna auf dem Weg zur Kabine zuerst zugelangt und Daghfous lediglich „reflexartig zurückgeschlagen“ habe und selbst aufgrund starker Prellungen und einer Gehirnerschütterung einen Tag im Krankenhaus gewesen sei. Zudem habe Geschäftsführer Thomas Sobotzik in der Kabine gesagt, wer sich mit Daghfous solidarisiere, könne zu ihm ins Büro kommen und seinen Vertrag auflösen. OFC-Coach Barletta nannte es „brutal und schockierend“, dass ein Insider erneut Sachen nach draußen gibt. Zum Trainingsvorfall selbst wollte er sich nicht mehr äußern. Die Sache laufe über die Anwälte. Inoffiziell wertet man das Vorgehen bei den Kickers als Versuch, den Täter zum Opfer zu machen. Der OFC hatte sich ohnehin bereits klar in dieser Angelegenheit positioniert. Spätestens nachdem Barletta die zwei Streithähne in die Kabine geschickt hatte, hätte die Sache beendet sein müssen. Ohne die Eskalation wäre alles eventuell mit Geldstrafen für beide Spieler zu lösen gewesen. Nach dem Nasenbruch habe man aber keine andere Wahl gehabt. Sobotzik betonte derweil: ,,Tatsache und völlig unstrittig ist, dass einer unserer Spieler auf dem Weg vom Trainingsplatz in die Kabine durch einen gezielten Faustschlag ins Gesicht so verletzt wurde, dass er am kommenden Montag operiert werden muss. Der andere Beteiligte verließ nach dem ausgesprochenen Rauswurf dagegen sichtlich unversehrt die Kabine.“

