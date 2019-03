Akgöz liefert beim OFC am schnellsten

Routiniert gelupft: Varol Akgöz (links) erzielt hier sein Tor zum zwischenzeitlichen 4:0 in Hoffenheim. Der Stürmer traf dieses Jahr für den OFC in zwei Spielen zweimal. So viele Tore hatte er in der kompletten Hinrunde erzielt. Foto: hübner

Vergangene Saison war er der Top-Joker von Kickers Offenbach, erzielte vier seiner sieben Treffer als Einwechselspieler. Diese Saison wollte Varol Akgöz nun als Vollprofi richtig durchstarten, doch bis zur Winterpause lief es für ihn nicht rund. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Die noch junge 2019er-Bilanz macht dem Mittelstürmer aber Mut.

Offenbach – Erst war er nur mit einem Foul zu stoppen, dann spielte er seine Routine aus: Beim jüngsten 5:0-Erfolg der Offenbacher Kickers bei 1899 Hoffenheim II glänzte Varol Akgöz mit zwei Torbeteiligungen, holte den Elfmeter heraus, der zum 3:0 führte und traf selbst zum 4:0, indem er den Ball nach einem feinen Pass von Serkan Firat gekonnt über den herauseilenden Torwart lupfte. In der Woche zuvor hatte er bereits beim 3:0-Heimsieg gegen den SSV Ulm als Einwechselspieler das 2:0 erzielt – und zudem den Konter eingeleitet, der zum Endstand führte.

Zwei Spiele, zwei Siege, 8:0 Tore – die Kickers sind perfekt in die Restsaison gestartet. Und auch Akgöz’ persönliche 2019er-Bilanz kann sich sehen lassen. „Für mich läuft es gut. Jetzt muss ich weiter dranbleiben“, sagt er. Gut ist sogar noch untertrieben. Mit den zwei Toren, die er dieses Jahr erzielt hat, verdoppelte der Mittelstürmer seine Saisonausbeute. Bis zur Winterpause hatte er in elf Partien genauso oft getroffen. Jedoch war er damals teilweise lediglich als Joker in der Endphase der Begegnungen zum Einsatz gekommen. Seine Effektivität ist allerdings beeindruckend (siehe Kasten): Akgöz erzielte in der aktuellen Runde alle 129 Minuten ein Tor, das ist der Topwert in der vereinsinternen Rangliste.

Vor einem Jahr hatte Akgöz seinen Job bei Fraport gekündigt, wo er in der Fluggastsicherung tätig war, um als Vollprofi durchstarten zu können. „Ich habe es nicht bereut. Körper und Kopf sind nun nur auf Fußball eingestellt“, sagt er. Doch bereits gegen Ende der vergangenen Saison machten ihm Patellasehnenprobleme zu schaffen. Diese waren auch der Grund dafür, dass er vor der aktuellen Runde „keine gute Vorbereitung“ hatte: „Ich war immer etwas hintendran.“ Mit speziellen Einlagen, entzündungshemmenden Tabletten und viel Geduld bekam er die Probleme in den Griff. Am 15. Spieltag stand er in der Partie beim VfB Stuttgart II erstmals in dieser Saison in der Startelf und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage zum 4:2 bei. Es folgten drei weitere Einsätze in der Anfangsformation (ein Tor, eine Vorlage). „Dann war ich wieder angeschlagen. Ich hatte mir den Hals verrenkt“, erinnert sich der mit 31 Jahren älteste OFC-Feldspieler. „Für mich ist es aber wichtig, dass ich fit bin.“

In der Winterpause machte das Gerücht die Runde, dass Akgöz beim benachbarten Ligakonkurrenten SC Hessen Dreieich, am Freitag (19.30 Uhr) nächster Heimspielgegner des OFC, im Gespräch sei. Der Aufsteiger suchte einen Stürmer und Akgöz hatte mit Yüksel Ekiz, Team-Manager der Dreieicher, einst bei Rot-Weiss Frankfurt in der Hessenliga gespielt. „Das höre ich das erste Mal“, dementierte Akgöz aber Gespräche.

Angesichts der Tatsache, dass die Kickers in Florian Treske (beendete seine Profi-Karriere und spielt nur noch für den FV Biberach/Riß in der Landesliga Baden-Württemberg) ein Stürmer im Winter verlassen hatte und nicht absehbar war, wie Moritz Reinhard, der Zugang aus der Gruppenliga Fulda, einschlagen würde, wäre ein Wechsel von Akgöz wohl ohnehin kein Thema gewesen. Und so spielt der Deutsch-Türke am Freitag nicht für, sondern gegen den SC Hessen Dreieich. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, betont er auch mit Blick auf die 1:2-Pleite im Viertelfinale des Hessenpokals gegen den abstiegsbedrohten Offenbacher Kreisrivalen. „Die Dreieicher werden alles geben. Wir müssen zeigen, wer Herr im Haus ist. Es wird auch um Willen und um Leidenschaft gehen. Wir können mit breiter Brust auflaufen und sind selbstbewusst.“ Das gilt inbesondere für den formstarken Akgöz.

