Akgöz wechselt zum SC Hessen Dreieich

Offenbach – Zwölf Spieler des seitherigen Kaders und elf Zugänge begrüßte Trainer Daniel Steuernagel gestern zum Vorbereitungsstart des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. VON JÖRG MOLL

Das erste gemeinsame Frühstück im Presseraum des Sparda-Bank-Hessen-Stadions geriet nach dem großen Umbruch somit zum ersten Kennenlernen. Anschließend begaben sich die neuen Spieler zu medizinischen Untersuchungen und dem Laktat-Test. Den hatten die verbliebenen Akteure bereits vor der Sommerpause absolviert, weshalb sie erstmals locker trainierten. Nicht mehr dabei war Angreifer Varol Akgöz. Der seit heute 32-Jährige hat seinen bis 2020 gültigen Vertrag aufgelöst. Er wechselt zum neuen Kooperationspartner SC Hessen Dreieich in die Hessenliga. Dort trifft er in Lars Schmidt auf seinen ehemaligen Trainer bei Rot-Weiss Frankfurt. Vom damaligen Hessenliga-Vizemeister war Akgöz im Juli 2017 nach Offenbach gewechselt. In zwei Jahren kam er beim OFC auf 49 Pflichtspieleinsätze (46-mal Regionalliga/11 Tore, dreimal Hessenpokal/1), zumeist als Joker. „Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen“, betonte OFC-Sportdirektor Sead Mehic nach der schnellen Einigung.

Keine Zukunft hat auch Marco Ferukoski (20). Mehic teilte dem mazedonischen Junioren-Nationalspieler gestern mit, dass er bis 31. August freigestellt sei, um sich neu zu orientieren. „Er will für die U21 seines Landes spielen, wir aber planen nicht mit ihm“, erklärte Mehic. Ferukoskis Berater Patrick Falk stört sich nur an der Herangehensweise. „Es ist normal, dass man Spielern sagt, dass es nicht weitergeht“, sagte der frühere OFC-Profi: „Aber dass es der Spieler von anderen erfährt, ist nicht in Ordnung.“ Ferukoski wusste demnach seit Donnerstag von der Freistellung.

Weiter mittrainieren werden Linksverteidiger Julian Scheffler und Angreifer Niklas Hecht-Zirpel (Mehic: „Er hat mehr Potenzial, als er bisher gezeigt hat“). Bei beiden ist nicht ausgeschlossen, dass sie trotz Vertrages bis 2020 den Verein verlassen.

