„Aktuell würde uns keiner helfen“

Offenbach - Der Engpass in der Defensive des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach wird sich so schnell nicht vollständig beheben lassen. Bei Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff bestehen berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz. Von Jörg Moll

Ganz anders sieht es bei Torwart Daniel Endres und Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis (beide muskuläre Probleme) aus. „Für sie wird es eher nichts für Sonntag“, sagt Sead Mehic mit Blick auf die Partie (14 Uhr) beim Tabellen-16. TuS Koblenz. Ebenfalls nicht trainieren kann derzeit der Japaner Ko Sawada, der über Knieschmerzen klagte. Eine MRT-Untersuchung brachte beim im Sommer operierten Mittelfeldspieler immerhin Entwarnung: „Es ist nur eine Entzündung“, erklärte Mehic: „Wir gehen kein Risiko ein. Deshalb haben wir ihn aus dem Trainingsbetrieb erstmal rausgenommen. “ Für Sawada ist es der nächste Rückschlag, er hatte sich gerade wieder herangearbeitet und beim 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers in den letzten 20 Minuten sein Saisondebüt gegeben.

Noch ist der OFC-Sportdirektor mit Blick auf die Ausfallliste die Ruhe selbst. „Aber wir hoffen, dass es nicht mehr werden wie in der vergangenen Saison“, meint Mehic. Weil nach dem Karriereende von Kristian Maslanka die Alternativen in der Defensive ohnehin geringer geworden sind, wird ab heute Gerrit Gohlke bei den Profis mittrainieren. Der 18-jährige ist in der Hessenliga-A-Jugend als Innenverteidiger gesetzt.

Mehic schloss nicht aus, in der Winterpause über eine Verstärkung nachzudenken. Trainer Oliver Reck hatte nach dem 4:3 gegen Astoria Walldorf Nachverpflichtungen vehement abgelehnt. Damit werde er die aktuelle Situation gemeint haben, so Mehic: „Wir könnten ja nur arbeitslose Spieler verpflichten. Da würde uns aktuell keiner weiterhelfen.“ Nach dem letzten Punktspiel in diesem Jahr werde man sich aber sicherlich zusammensetzen und auch über einen Ersatz für den Defensivallrounder Maslanka nachdenken. Die Planstelle im Etat sei schließlich frei. „Noch aber haben wir genügend Alternativen“, betont Mehic.

Im Tor dürfte in Koblenz wieder Sebastian Brune stehen. „Er hat seine Sache trotz der drei Gegentore gut gemacht“, lobt Mehic. Links hinten hat sich Dennis Schulte ins Team gespielt. „Wichtig wird sein, dass wir gegen diesen unangenehmen Gegner kompakt stehen“, fordert Mehic. Auch deshalb freut er sich, dass Benjamin Kirchhoff positive Signale für eine Rückkehr ins Team sendet.

Quelle: op-online.de