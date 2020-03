Auch ERWIN von Corona-Krise betroffen

Offenbach – Auch ERWIN bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Die 94.

Ausgabe des unabhängigen Fanmagazins der Offenbacher Kickers sollte eigentlich beim Heimspiel gegen den FC Homburg verkauft werden, doch das war bekanntlich nicht möglich, da die Partie abgesagt wurde. Wann wieder gespielt wird, ist unklar. Die Hefte sind aber längst gedruckt. Das ERWIN-Team hat nicht nur Zeit, sondern auch Geld investiert und will den Fans das Magazin nun auf anderem Wege zukommen lassen. „Da die Regionalliga bis zum 20. April aussetzt, die meisten unserer Verkaufsstellen von der Schließung betroffen sein dürften und wir ungern auf Heften und Druckkosten sitzenbleiben wollen, könnt ihr das neue Heft auch direkt bestellen“, heißt es in einer Mitteilung. Bestellungen (2 Euro pro Heft plus Versand) unter: erwinbuero@web. de cd.

Quelle: op-online.de