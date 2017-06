Aufschrei überrascht Fiori

Offenbach - Christopher Fiori ist überrascht: „Dass das solche Wellen auslöst, hätte ich nicht gedacht. Von Jörg Moll

“ Der Geschäftsführer der Offenbacher Kickers findet das Vorhaben des Deutschen Fußball-Bundes, den 19 Klubs der Regionalliga Südwest je zwei Testspiele gegen die chinesische U20-Auswahl bestreiten zu lassen, noch immer attraktiv. „Wir erhalten eine zehnmal höhere Prämie als sonst“, sagt Fiori über die 15 000 Euro für beide Spiele zusammen. „So ein Spiel trägt sich von alleine“, ist er überzeugt.

Eine Partie soll im Sparda-Bank-Hessen-Stadion ausgetragen werden, auch wenn unklar ist, ob sie im Mietvertrag enthalten ist. Laut Stadionbetreiber SBB sind alle offiziellen Spiele im Preis abgegolten. Aber handelt es sich um ein offizielles Spiel? SBB-Geschäftsführer Andreas Herzog wartet noch auf Auskunft der Liga, die am 11. Juli bei der Managertagung Details erörtern wird. Der OFC geht bei einem solchen Spiel von Kosten in Höhe von 15 000 Euro für Ordnungsdienst, Feuerwehr und Sanitäter aus. „Dagegen stehen dann die Einnahmen“, so Fiori, der zudem auf einen Spieltagspartner als Sponsor hofft.

Auch Kickers-Präsident Helmut Spahn kann die Aufregung nicht verstehen. Er fordert zu mehr Sachlichkeit auf. „Was ist denn passiert? Uns wurde am spielfreien Wochenende eine Gegner offeriert“, teilte er mit. Es gebe weitaus größere Probleme in der Regionaliga, die angegangen werden sollten.

„Der SV Waldhof hat keine Zustimmung erteilt. Aktuell sind die Details noch nicht vollumfänglich geklärt“, sagte Mannheims Geschäftsführer Markus Kompp. Auch wenn eine Partie gegen die Chinesen „eine gute Vermarktungsmöglichkeit“ biete, „sollte man den regionalen Bezug nicht verlieren“, so Kopp, der stattdessen ein Freundschaftsspiel gegen den abgestiegenen FK Pirmasens in Aussicht stellte. Heftige Kritik kam aus der Oberliga Baden-Württemberg. „Das ist eine schallende Ohrfeige für alle Fußball-Fans. Die Frage ist doch: Geht es dem DFB um eine 20. Mannschaft oder geht es ums Geld?“, erklärte Steffen Vahldiek, Vorstand des FSV Bissingen. Für den 54-Jährigen liegt die Antwort auf der Hand. „Es geht nur ums Geld.“ Vahldiek fordert deshalb: „Der DFB muss alle Geldflüsse mit den Chinesen offenlegen. Was zahlen die an den DFB, wie viel kommt bei den Regionalliga-Clubs an?“ Bissingen hatte in der Relegation aufgrund eines fehlenden Tores den Aufstieg in die Regionalliga verpasst.

Empört ist der Präsident des Südwest-Absteigers FK Pirmasens, der als Sechstletzter der Regionalliga abgestiegen war. „Je länger ich darüber nachdenke, desto verschaukelter komme ich mir vor“, sagte Karsten Volberg dem Magazin „11Freunde“. „Denn was die Liga mit der chinesischen Mannschaft plant, ist genau das, was wir vor ein paar Wochen beantragt haben: eine Aufstockung auf 20 Mannschaften.“ Der Antrag habe aber nie eine faire Chance gehabt.

