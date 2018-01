Auftakt ohne Neuzugang

Offenbach - Die „Mission Aufstieg“ beginnt für Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach heute auf Kunstrasen. Noch ohne die gewünschte Verstärkung im Mittelfeld bittet Trainer Oliver Reck um 11 Uhr zum Auftakt der Wintervorbereitung an den Wiener Ring.

Ab heute tickt der Countdown für die Offenbacher Kickers. Stichtag soll der 24. Mai sein. Dann wird das erste Aufstiegsrelegationsspiel gegen einen Meister der vier anderen Regionalligen ausgetragen. Bei den Kickers, die als Tabellenzweiter (42 Punkte aus 21 Spielen) in die Winterpause gegangen waren, wird die Zielsetzung offen kommuniziert. „Wir können jetzt nicht sagen: Wir schauen mal, was am Ende rauskommt“, sagt OFC-Sportdirektor Sead Mehic: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen das, was wir uns erarbeitet haben, mit allen Mitteln verteidigen.“

Um bestens gewappnet in die letzten 15 Spiele zu gehen, werden die Kickers nicht nur ein Trainingslager (19. bis 26. Januar) in Chiclana de la Frontera (Spanien) beziehen, sie werden auch mindestens einen neuen Spieler verpflichten. Das Profil des Neuen umschrieb Mehic so: „Wir suchen einen Spieler, der vor der Abwehr das Spiel ordnet und seine Position hält.“ Wer der Gesuchte ist und wann er zum Team stoßen soll, ist noch offen. „Unser Wunsch ist es, dass er spätestens nächste Woche zur Mannschaft stößt“, betonte der Kickers-Sportdirektor. Die gehandelten ehemaligen Offenbacher Jan Washausen (beim Ligarivalen SV Elversberg aussortiert) und Bryan Gaul (zuletzt Stammspieler bei Vorjahresmeister Elversberg) scheinen demnach nicht erste Wahl zu sein. Beim US-Amerikaner Gaul, der im Juli 2017 vom OFC zum finanzstarken Dorfverein wechselte, dürfte das vor allem monetäre Gründe haben. Laut Mehic ist auch Janik Bachmann kein Thema. Der Innenverteidiger (21), im Sommer 2017 bereits als Testspieler bei den Kickers und später zum Drittligisten Chemnitzer FC gewechselt, kam bei den Sachsen nur auf drei Kurzeinsätze.

Deutlich anders ist die Sachlage bei Del Angelo Williams. Der 24-jährige Angreifer steht noch bis Sommer beim Ligarivalen Eintracht Stadtallendorf unter Vertrag. Mit zehn Toren in 21 Einsätzen für den Aufsteiger machte der athletische Stürmer nachhaltig auf sich aufmerksam. „Ein interessanter Mann“, räumte Mehic offen ein: „Aber er hat noch Vertrag bis Saisonende und wir kaufen keine Spieler aus Verträgen.“

Klar ist: Heute beim Trainingsstart wird der mit Dringlichkeitsstufe eins gesuchte Profi, der den verletzten Serkan Göcer (erfolgreich an der Schulter operiert) ersetzen soll, nicht dabei sein. Dagegen schloss Mehic nicht aus, dass der eine oder andere Testspieler auflaufen könnte. Fehlen wird neben Göcer heute nur Nicola Jürgens (Reha nach Meniskus-Operation). „Alle anderen sind gesund“, verkündete Mehic. OFC-Trainer Oliver Reck wird auf den Kunstrasen im Sana-Sportpark am Wiener Ring ausweichen müssen. „Die Trainingsplätze sind nach den Niederschlägen der letzten Tage sehr tief“, erklärte Christopher Fiori.

Der Geschäftsführer der Kickers wartet derzeit noch auf grünes Licht für die Ansetzung des Nachholspiels beim KSV Hessen Kassel, das auf Bitten der Polizei von Samstag 3. Februar, verlegt werden muss. Ziemlich sicher auf Montag, 5. Februar. Offen ist aber noch die Uhrzeit, weil Sport1 noch nicht entschieden hat, ob es die Partie live zeigen will.

Klar terminiert sind indes wichtige Weichenstellungen auf dem personellen Sektor. Fiori kündigte an, dass Gespräche mit Trainer Oliver Reck und seinem Assistenten Joti Stamatopoulos über eine Verlängerung des im Juni endenden Vertrages erst im Trainingslager an der spanischen Atlantikküste geführt werden sollen.

Quelle: op-online.de