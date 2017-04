Ausfall der Achse kompensiert

Offenbach - Die Torblockade der Offenbacher Kickers scheint gelöst. Was aber beim 4:0 gegen den FC Homburg ein bisschen unterging: Der OFC hat sich in der Defensive trotz personeller Probleme stabilisiert. Von Christian Düncher

Und eine gute Abwehr wird er auch in der Partie beim TSV Steinbach am Samstag (14 Uhr) benötigen.

Es ist eine ungewohnte Situation für die Offenbacher Kickers. Erst zum dritten Mal in dieser Saison stehen sie in der Regionalliga Südwest auf einem Platz, der den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde. Alexandros Theodosiadis könnte sich daran gewöhnen. „Wir wollen nun bis Saisonende über dem Strich bleiben“, sagte der Außenverteidiger nach dem 4:0-Heimerfolg gegen den FC Homburg. Die nächste Aufgabe ist jedoch alles andere als leicht.

Der TSV Steinbach (4.), bei dem die Kickers am Samstag (14 Uhr) gastieren, hat in dieser Saison als einziges Team noch kein Heimspiel verloren. Die Bilanz: elf Siege, vier Unentschieden – bei 31:6 Toren. Die OFC-Spieler sind davon aber unbeeindruckt. „An das Stadion dort haben wir nur gute Erinnerungen“, sagte Mittelfeldspieler Maik Vetter. Die Kickers gewannen 2016 im Sportzentrum Haarwasen in Haiger den Hessenpokal (2:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden) und das Ligaspiel gegen Steinbach (3:0). Die zwei weiteren bisherigen Duelle um Punkte mit dem TSV endeten unentschieden (0:0 und 1:1). „Wir haben keine Angst“, betonte Vetter. Und das müssen die Kickers auch nicht, wenn sie ihre Torchancen erneut so gut nutzen wie in der zweiten Hälfte gegen Homburg und vor allem weiterhin so gut verteidigen.

In den bislang absolvierten 30 Ligaspielen hat der OFC 33 Gegentore kassiert. Lediglich vier Teams weisen einen besseren Wert auf – darunter Steinbach (29). Noch beeindruckender ist die Bilanz seit der Winterpause. In den sieben Spielen 2017 ließen die Kickers nur vier Tore zu. Und das, obwohl in Daniel Endres (Tor), Stefano Maier (Innenverteidigung) sowie Marco Rapp (defensives Mittelfeld) eine wichtige Achse weggebrochen ist. Während Maier (Meniskus-OP) und Rapp (Syndesmosebandriss) bis Saisonende ausfallen, hofft Kapitän Endres, der nach einem Eingriff am Meniskus, das Knie mittlerweile wieder voll belasten kann, der Mannschaft im Endspurt dieser Spielzeit noch helfen zu können.

Sollte der 31 Jahre alte Routinier diese Saison noch fit werden, hätte Trainer Oliver Reck ein Luxusproblem: Gibt er dem erfahrenen Endres, der aber seit Februar kein Spiel absolviert hat, den Vorzug? Oder vertraut er weiter dem jungen Sebald (20), dessen Bilanz sogar etwas besser ausfällt als die seines Konkurrenten? Beide haben in dieser Saison fünfmal zu null gespielt. Endres (18 Spiele, 20 Gegentore) musste im Schnitt 1,1 Mal pro Partie hinter sich greifen, Sebald (elf Spiele, neun Gegentore) nur 0,8 Mal. Er stand auch beim Hinspiel (1:1) im Tor (Note: 1,5). Reck attestierte ihm damals eine „sehr, sehr gute Leistung“.

Quelle: op-online.de