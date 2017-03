Auswärts fehlt die Entschlossenheit

„Wir standen tief. Wenn es einen Ballgewinn gab, waren die Wege nach vorne weit“, sagte Offenbachs Serkan Göcer. Einzig Alexandros Theodosiadis mit einem Schuss an den Außenpfosten und Serkan Firat (rechts), dessen Versuch in dieser Aktion von der Linie gekratzt wurde, hatten echte Chancen für die Kickers. - Foto: Hübner

Offenbach - Die Offenbacher Kickers kassieren beim 0:0 in Kaiserslautern zum zweiten Mal nacheinander kein Gegentor. Dafür hapert es über weite Strecken im Offensivspiel. Die verspätete Ankunft am Spielort trägt dazu ihren Teil bei. Von Daniel Schmitt

So richtig wussten die Spieler der Offenbacher Kickers nicht, ob sie sich denn nun über das 0:0 beim 1. FC Kaiserslautern II freuen sollten. Verlegen standen sie nach den 90 Minuten vor der Gästetribüne des Betzenbergs und lauschten den lauten Anfeuerungsrufen der rund 300 mitgereisten OFC-Anhänger. Erst nach einer Anweisung von Trainer Oliver Reck, die Fans doch bitte abzuklatschen, schritten die Spieler an den Zaun. „Wir haben nicht verloren, ein Punkt ist besser als nichts“, meinte Kapitän Alexandros Theodosiadis, Mittelfeldmann Serkan Göcer sprach von „gemischten Gefühlen“.

Und in der Tat, das torlose Remis bei den Pfälzern hatte zwei Seiten. Die Positive: Im zweiten Spiel hintereinander blieben die Kickers ohne Gegentreffer. Die Dreierkette um Benjamin Kirchhoff, Dennis Schulte und Bryan Gaul ließ fast nichts zu. Aus dem Spiel heraus kamen die Lauterer erst zwei Minuten vor dem Abpfiff zu Möglichkeiten, als der Ball zweimal binnen weniger Sekunden an die Latte des Offenbacher Tores klatschte. „Außer in dieser Aktion haben wir gut verteidigt, im Großen und Ganzen war das defensiv in Ordnung“, sagte Schulte. In den Worten des 26-Jährigen schwang gleichzeitig aber mit, dass es neben der positiven auch eine negative Seite gegeben hatte: das Offensivspiel.

Zwar vergaben Theodosiadis und Serkan Firat im zweiten Abschnitt zwei gute Chancen, ansonsten waren die Gäste aber harmlos. Vor allem im ersten Abschnitt blieben sie komplett blass. Jan Hendrik Marx auf der rechten und Theodosiadis auf der linken Außenbahn ließen sich zu weit nach hinten drängen, sodass aus der Dreier- meist eine Fünferkette wurde. „Wir standen tief. Wenn es einen Ballgewinn gab, waren die Wege nach vorne sehr weit“, gab auch Göcer zu. Die drei Angreifer Firat, Konstantinos Neofytos und Ihab Darwiche hingen in der Luft und taten selbst wenig dafür, dies zu ändern. So standen sich die offensiven Außen Firat und Darwiche zu oft mit ihren defensiveren Mitspielern Theodosiadis und Marx auf den Füßen.

Doch warum dieses abwartende Auftreten? Vorgabe des Trainers? Verunsicherung im Abstiegskampf? Klar ist, auf fremden Plätzen läuft schon die komplette Saison wenig zusammen. Attackieren die Kickers auf dem heimischen Bieberer Berg schon in der gegnerischen Hälfte – so auch zuletzt beim 0:0 gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg – lassen sie sich auswärts deutlich tiefer fallen. „Wir haben immer die Vorgabe sicher zu stehen und erst einmal die Null zu halten, egal ob auswärts oder daheim“, wollte Schulte keine Unterschiede in der taktischen Marschrichtung erkennen. Vielmehr hatte er für die schwachen ersten 45 Minuten eine andere Erklärung: „Es soll keine Entschuldigung sein, aber solch eine Anreise mit Staus, mit großer Verspätung und einem kurzen Warmmachprogramm ist keine optimale Vorbereitung. Das wünscht man sich Spieler anders.“

Auch Felix Wiedemann, stellvertretender Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, war über die dritte Verspätung der Offenbacher nach dem 1:0 bei den Stuttgarter Kickers und dem 0:1 beim FC Homburg nicht amüsiert. Bei drei von neun Abendspielen kamen die Kickers zu spät. Beim 1:1 bei 1899 Hoffenheim II waren sie zudem erst 25 Minuten vor Anpfiff im Stadion, die Partie wurde wie geplant angepfiffen. „Wir werden mit den Kickers reden müssen“, sagte Wiedemann. Die Regularien sehen vor, dass die Heimmannschaft 45 Minuten warten muss, bis der Gegner da ist. Danach kann eine Partie abgesagt werden. Ob die Punkte dann dem Gastgeber zugesprochen werden, entscheidet das Sportgericht. „Wichtig ist dann die Frage, weshalb es zur Verspätung kam“, erklärte Wiedemann.

Wichtig wird für die Kickers sein, wenn es schon auswärts nicht rund läuft, die Heimstärke beizubehalten. Denn mit einem 0:0 im nächsten Spiel gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, den FC Homburg, wäre sicher niemand zufrieden.

