Autogramme und Selfies statt Testspiele

Offenbach - Mit seinem neuen Torwartkollegen Sebastian Brune war er zweimal gemeinsam essen und einmal mit dem Team Klettern im Leonhard-Eißnert-Park. Zusammen trainiert haben Kapitän Daniel Endres und der Zugang vom TSV Steinbach noch nicht.

Und das zerrt mittlerweile doch etwas an den Nerven des Offenbacher Urgesteins. Endres hat noch immer mit den Folgen einer Außenmeniskus-Operation Mitte Februar zu kämpfen.

„Ich brauche Geduld, aber die habe ich gerade nicht so richtig“, räumte der 32-Jährige am Rande des Testspiels bei der SG Rosenhöhe (11:1) ein. Wieder einmal saß die etatmäßig Nummer eins des OFC in zivil gekleidet auf der Bank. Kein einziges Testspiel in der Sommerpause bestritt der Mann, der 117 Spiele in der Regionalliga für die Kickers absolvierte und auch schon in der 2. Liga (15 Einsätze) und der 3. Liga (9) zwischen den Pfosten stand.

Dabei schien beim Trainingsauftakt am 19. Juni die Welt wieder in Ordnung zu sein. Endres wirkte beim Mannschaftstraining mit, absolvierte mit Torwarttrainer René Keffel auch spezifische Übungen. Alles schien gut - bis Endres abends bemerkte, dass sein Knie dick wurde. „Schmerzen hatte und habe ich gar keine“, sagt er. Aber ein Gefühl des Unwohlseins im Knie beschlich ihn. Die Folge: Endres stieg wieder aus dem Training aus. Schonung war angesagt. Das Knie wurde punktiert, die Schwellung ist mittlerweile abgeklungen. Geblieben ist die Ungewissheit, ob das operierte Knie stärkerer Belastung nun standhält. „Es ist ein typisches Reizknie, davon berichten viele nach Operationen“, sagt Endres.

Gestern trainierte der Schlussmann, der am 9. Dezember 2016 beim 3:0 gegen Teutonia Watzenborn-Steinberg sein letztes von insgesamt 18 Regionalliga-Spielen in der Saison 2016/2017 bestritt, alleine mit Torwarttrainer Keffel. „Wir wollen versuchen, dass ich mich langsam aufbaue und so bis zum Saisonstart fit bin“, erklärt Endres die Mixtur aus täglichem Rehatraining und Einzelschichten mit Keffel. Die positive Erkenntnis des Montags: Das Knie ist nicht dick geworden. „Alles gut“, atmete Endres fürs Erste erleichtert auf.

Bedenken, dass es für einen Einsatz zum Saisonstart am letzten Juli-Wochenende bei 1899 Hoffenheim II nicht reichen könnte, hat er nicht. „Es ist ja noch etwas Zeit“, sagt Endres. Zugute kommt ihm die Erfahrung aus 13 Jahren als Profi, bis auf ein Jahr stets im Dress der Kickers. „Ich bin nicht mehr 18 Jahre, ich weiß, was auf mich zukommt“, sagt der 1,84 Meter große Schlussmann, dessen große Stärke neben den Reflexen die fußballerischen Qualitäten sind.

Fehlende Spielpraxis bereitet ihm ebenfalls noch keinen Kummer. Selbst dann nicht, wenn er das nächste Testspiel am Donnerstag beim Regionalliga-Absteiger FC Nöttingen (18.30 Uhr in Karlsbad-Auerbach) und das Blitzturnier am Samstag beim Bahlinger SC wieder nur als Zuschauer erlebt. „Das kommt wohl zu früh. Aber ich brauche keine lange Anlaufzeit, ich bin erfahren genug, um sofort Leistung zu bringen“, sagt Endres.

Doch bis es soweit ist, übt sich Endres in Geduld, einer Disziplin, die ihm so ersichtlich schwerfällt. Auch wenn er Fans bei Testspielen scheinbar in aller Seelenruhe Autogramme gibt und für Handy-Selfies posiert. In seiner Zwangsrolle als Zuschauer und Klubrepräsentant bemerkt er auch die neue Erwartungshaltung rund um den OFC. „Überall, wo wir hinkommen, werde ich angesprochen, dass doch jetzt der Aufstieg das Ziel ist“, berichtet er. Nach der Euphorie des mit großer Leidenschaft erkämpften Klassenerhalts in der vergangenen Saison kehrt die Zuversicht auf bessere Tage auch beim Kapitän zurück. „Aber es wird sehr schwer“, warnt er.

Den 1. FC Saarbrücken,

Mannheim, Elversberg und Hoffenheim II zählt er zu den Aufstiegsanwärtern. „Wir haben sicherlich auch Qualität“, ist Endres überzeugt. Nicht zuletzt dank der Verpflichtungen von Niklas Hecht-Zirpel, Florian Treske und Varol Akgöz im Angriff. Dazu kehren die lange verletzten Leistungsträger Stefano Maier und Marco Rapp zurück.

„Aber der Druck wird ein ganz anderer sein“, warnt Endres mit Blick

auf die gestiegene Erwartungshaltung der Fans. Umso wichtiger wäre seine schnelle Rückkehr des Ruhepols im Tor. Geht es nach dem dienstältesten Offenbacher Profi, zur Not auch ohne jedes Testspiel. „Wenn der Trainer mich aufstellt, bin ich bereit“, sagt Endres lächelnd. Die Voraussetzung ist: Das Knie spielt mit. - jm

