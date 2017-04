Offenbach - Man muss ein bisschen genauer hinschauen, um Daniel Endres zu erkennen. Der Torwart der Offenbacher Kickers hat sein Äußeres verändert, indem er die Gesichtsbehaarung sprießen ließ.

„Der Bart kommt erst ab, wenn ich wieder spiele“, sagt der 31-Jährige und fügt scherzend an: „Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, langsam juckt es. “.

Gespielt hat Endres seit 30. Januar nicht mehr. Damals hatte er sich im Trainingslager auf Zypern am Meniskus verletzt. Die Folge war ein operativer Eingriff. Seitdem arbeitet er in der Reha am Comeback. „Es sieht gut aus“, sagt das Eigengewächs. Vor einigen Tagen war Endres das erste Mal auf dem Laufband, hat das Knie dabei voll belastet. Als Nächstes stehen Sprünge und Landungen an. „Wenn das auch klappt, kann ich bald auf den Trainingsplatz zurückkehren. Ich muss aber geduldig bleiben. Es geht nur Schritt für Schritt“, betont Endres. Sein Ziel: Er will dem Team im Saison-Endspurt noch einmal helfen. Die Spielzeit endet am 25. Mai, sieben Partien stehen bis dahin noch an.

Übrigens: Im Reha-Zentrum R2comSport in Neu-Isenburg trifft Endres regelmäßig auf Robert Wulnikowski. Beide standen fünf Jahre gemeinsam beim OFC unter Vertrag. Wulnikowski als Stammtorwart, Endres als sein Ersatzmann. „Wulle“ (39), der seinen Vertrag bei Zweitligist Kickers Würzburg erst im Februar bis 2018 verlängert hat, arbeitet nach einem kürzlich erlittenen Kreuzbandriss daran, fit zu werden. J cd

