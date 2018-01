Basta macht Eindruck beim OFC

Offenbach - Schwere Verletzungen haben die Träume von einer Karriere beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München platzen lassen. Im Probetraining beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hat Riccardo Basta aber Eindruck hinterlassen.

„Ein interessanter Mann“, räumte OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori ein. Der 22-jährige Deutsch-Kroate, der die komplette Jugendzeit beim FC Bayern verbrachte und für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern 62-mal auflief, präsentierte sich Samstag und Sonntag im Training. Ein Muskelbündelriss und eine Schambeinentzündung hatten den defensiven Mittelfeldspieler, der seit Sommer vereinslos ist, heftig ausgebremst. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er am 7. April. „Womöglich ist er ein Kandidat für den Sommer“, meinte Fiori.

In dieser Woche werden zwei weitere Testspieler erwartet. Nachdem heute erstmals in diesem Jahr auf dem Naturrasen im Sana-Sportpark am Wiener Ring trainiert wird, sollen sich am Mittwoch ein Angreifer und ein defensiver Mittelfeldspieler Trainer Oliver Reck präsentieren. Bei letzterem handelt es sich nach Informationen unserer Zeitung um Francesco Lovric. Der österreichische Juniorennationalspieler (u. a. 5 Einsätze in der U20) spielt derzeit beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau, bei dem auch der frühere OFC-Torwart Alexander Sebald unter Vertrag steht. Von 2011 bis 2016 war er beim VfB Stuttgart am Ball, darunter auch 38-mal in der 3. Liga. - jm

Quelle: op-online.de