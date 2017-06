Bedeutender Tag für die Kickers

Offenbach - Der 30. Juni 2017 wird für die Profis der Offenbacher Kickers ein normaler, schweißtreibender Tag in der Vorbereitung werden. Für Vorstand und Geschäftsführung der Profi GmbH ist er ein besonderer. Von Jörg Moll

Heute endet die Planüberwachungsphase des Insolvenzverfahrens von 2013.

Für die Profi GmbH des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hat das Ende der Planüberwachungsphase eine zentrale Bedeutung. Mit dem heutigen 30. Juni endet die im Rahmen des am 7. Juni 2013 eröffneten Planinsolvenzverfahrens mit dem Gläubigerausschuss getroffene Vereinbarung, dass Sondereinnahmen in die Insolvenzmasse fließen. Ab sofort werden alle außerordentlichen Einnahmen, etwa aus DFB-Pokalspielen, hochkarätigen Freundschaftsspielen oder durch Spielertransfers wieder komplett in die Kasse der Profi GmbH verbucht. Auch eine Veräußerung von Anteilen der Kapitalgesellschaft ist künftig wieder möglich. „Es ist aber nicht unsere Absicht, Anteile zu verkaufen“, stellte OFC-Schatzmeister Markus Weidner klar. Aktuell gebe es keine Gespräche mit möglichen Investoren.

Dr. Andreas Kleinschmidt, nach der Aufhebung des Planinsolvenzverfahrens am 8. April 2015 offiziell nur noch „Planüberwacher“, wird nun noch zwei wesentliche Amtshandlungen vollziehen: Nach Eingang des Geschäftsberichtes wird er prüfen, ob bis zum 30. Juni ein Gewinn angefallen ist. Das ist aber sicher auszuschließen, was auch Christopher Fiori jüngst bestätigte. Vielmehr geht der OFC-Geschäftsführer von einem Minus von rund 300 000 Euro in der Bilanz aus, das aber durch die Einnahmen aus dem „Retterspiel“ gegen den FC Bayern München am 30. August gedeckt wird.

Dr. Andreas Kleinschmidt wird in naher Zukunft eine weitere Auszahlung an die Gläubiger veranlassen. „Alles, was in der Kasse ist, wird ausgeschüttet“, betonte er. Kleinschmidt hatte bislang einmalig 2,5 Prozent an die Gläubiger überwiesen und anschließend nochmals neun Prozent. Über die prozentuale Höhe der dritten Auszahlung machte er keine konkreten Angaben. Klar ist: Sollten nach Urteilen in bislang schwebenden juristischen Verfahren, etwa jene gegen die früheren Geschäftsführer Thomas Kalt und Jörg Hambückers, weitere Gelder eingehen, werden diese ebenfalls an die Gläubiger ausgezahlt.

„In Relation ist das Verfahren für die Gläubiger relativ freundlich verlaufen“, bilanzierte Kleinschmidt, der zu Beginn nicht mehr als „zwei bis drei Prozent Quote“ für möglich hielt: „Aber es bleibt andererseits auch festzuhalten: Mehr als 80 Prozent der Forderungen sind auch weg.“

Für den OFC müsse, so Kleinschmidt, auch in Zukunft gelten: „Solides Haushalten, sich am Machbaren orientieren und doch den Anschluss nach oben nicht verlieren.“ Ein schwieriger Spagat, dessen ist sich Kleinschmidt bewusst. Er selbst bezeichnet die Zeit beim OFC „als spannende Erfahrung mit vielen positiven Emotionen, aber auch mit einigen Enttäuschungen.“ Die größte, daraus machte Kleinschmidt keinen Hehl, war die zweite Insolvenzanmeldung im Sommer 2016.

