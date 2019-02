Belohnung für ordentliche Arbeit

OFC Stoilas gegen Ulm überraschend in der Startelf: „So ist Fußball“

+ Ist plötzlich wieder gefragt: Christos Stoilas. Foto: Hübner

Offenbach – So schnell kann es manchmal gehen: In der Winterpause hätten die Verantwortlichen der Offenbacher Kickers Christos Stoilas gerne abgegeben. Das Eigengewächs blieb jedoch – und stand in der ersten Partie der Restsaison überraschend in der Startelf.