Bereit für die 15. Saison im OFC-Tor

Offenbach – Nach dem 1:1 beim 1. FC Saarbrücken prasselte förmlich das Lob auf Daniel Endres nieder. „Er hat überragend gehalten“, meinte Daniel Steuernagel, Trainer der Offenbacher Kickers. VON JÖRG MOLL

Endres, das Urgestein im Team des Fußball-Regionalligisten, spielt eine stabil gute Saison. Wieder einmal. Seit 2005 steht der Torwart in seiner Heimatstadt bei „seinem“ Verein unter Vertrag. Er hat in der 2. Liga gespielt, in der 3. Liga, in der Regionalliga, als sie drittklassig war, und jetzt in der Viertklassigkeit. Ob der bald 34-Jährige aber im Sommer seine 15. Spielzeit als Profi bei den Kickers bestreitet, ist noch offen. „Wir sprechen mit allen Spielern“, betont OFC-Sportdirektor Sead Mehic. In dieser Woche mit Endres und seinem Berater.

Öffentliche Auftritte von Daniel Endres waren zuletzt rar geworden. Der Torwart, seit dem Abstieg aus der 3. Liga 173 Mal in der Regionalliga Südwest eingesetzt, suchte offensichtlich bewusst den Weg zur inneren Ruhe.

Klubintern hatte Endres vor allem in der vergangenen Saison schwere Zeiten hinter sich. Der Status des unumstrittenen Stammtorwarts hatte Schrammen abbekommen, allerdings weniger aufgrund seiner Leistungen, die waren immer in Ordnung. Endres ist aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung ein Spieler, dessen Wort Gewicht hat, nicht nur im Team. Doch nicht überall kam das gut an.

Überraschend heikel war ein Auftritt im Hessenfernsehen, in dem er sich zu einer harmlosen, aber positiven Beurteilung des Erzrivalen Eintracht Frankfurt hinreißen ließ. Bei einigen Fans hatte er dann zwischenzeitlich einen schweren Stand. Endres war Kampagnen in Internetforen ausgesetzt, die einen Torwartwechsel hin zu Vertreter Sebastian Brune forderten.

Doch es ist längst merklich ruhiger geworden um die Person Endres. Die selbst auferlegte öffentliche Zurückhaltung dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben. „Das kann durchaus hilfreich sein und guttun“, meint Sportdirektor Sead Mehic.

Vor allem aber stimmten die Leistungen des Mannes, dem seit jeher Mitspieler attestierten, fußballerisch so gut zu sein, dass er auch im Feld mitspielen könne. Einmal, in der ersten Saison nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga 2013/14, saß er beim Saisonfinale in Pfullendorf (2:2) sogar als Feldspieler auf der Bank.

An seinem Status als Nummer eins gibt und gab es eigentlich nie etwas zu rütteln. Einzig mit Ausnahme der Saison 2016/17, als ihn eine Knie-Operation zu einer langen Pause zwang.

Endres kommt zwar nicht an die Statistiken der ersten beiden Regionalliga-Spielzeiten heran, als er in 66 Einsätzen nur 50 Gegentore kassiere und 35 Mal zu Null spielte. Die Zahlen dieser Saison sind aber auch beachtlich: In 25 Partien kassierte er nur 24 Gegentore (der zweitbeste Ligawert), siebenmal stand die Null - viermal im Jahr 2019. Für den Ur-Offenbacher, der seit 1995 mit Ausnahme der Saison 2010/11 ununterbrochen im Verein ist, sind diese Werte das Resultat einer positiven Entwicklung des Teams. „Wir arbeiten richtig gut“, lobt Endres. Vor allem gegen den Ball sind die Kickers ein unangenehmer Gegner geworden. Und wenn es dann doch mal brennt im Strafraum, so wie in der Schlussphase gegen Saarbrücken, dann ist eben Endres zur Stelle. Seine Parade am Samstag beim 1:1, als er in der Nachspielzeit einen Kopfball des Ex-Offenbachers Jose-Pierre Vunguidica aus fünf Metern mit einem Reflex von der Linie kratzte, sorgte bei seinem Trainer für Zungenschnalzen. „Das hat er überragend gemacht“, lobte Steuernagel, um sogleich augenzwinkernd einzuschränken: „Aber das erwarte ich auch von einem Führungsspieler.“

Quelle: op-online.de