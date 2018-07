Vom Berg geht’s ins Tal

OFC feiert offizielle Saisoneröffnung

+ © Hartenfelser Für den obligatotischen Laktattest in der Saisonvorbereitung durfte OFC-Torhüter Daniel Endres sein Ohrläppchen hinhalten. Etwas entspannter dürfte es für die gesamte Mannschaft am Sonntag auf dem Wilhelmsplatz werden. © Hartenfelser

Offenbach - Auch in diesem Jahr geht’s vom Bieberer Berg auf den Wilhelmsplatz. Der OFC feiert in zentraler Lage die offizielle Saisoneröffnung am Sonntag, 22. Juli. Beginn: 11 Uhr.