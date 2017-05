„Bin stolz auf die Jungs“

Offenbach - Zuschauen ist die schwierigste Übung für einen Fußballer. Torwart Daniel Endres leidet im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga Südwest mit seinen Offenbacher Kickers auf der Tribüne mit. Sein Bart kommt aber erst ab, wenn er wieder im Tor steht. Von Jörg Moll

Herr Endres, die wichtigste Frage vorweg: Was macht das Knie nach der Außenmenikusoperation?

Es geht eigentlich ganz gut. Nach solchen Verletzungen werden acht bis 14 Wochen Ausfallzeit einkalkuliert, ich bin in der zwölften Woche. Der Fokus liegt darauf, in der neuen Saison fit zu sein.

Wie schwer fällt es, im Abstiegskampf der Kickers nur zuschauen zu können?

Es ist sehr schwer. So nervös, wie ich die letzten Wochen auf der Tribüne saß, war ich als Spieler noch nie. Aber ich versuche unter der Woche Tipps zu geben, die Mitspieler zu stärken. Ich bin aber einfach nur froh, wenn diese Saison jetzt ein gutes Ende findet.

Das Verletzungspech auf der Torwartposition ist unglaublich, oder?

Das habe ich noch nie erlebt. Ich war früher selbst lange zweiter Mann, habe oft vergeblich darauf „gehofft“, dass die Nummer eins wenigstens mal einen Schnupfen bekam. Bei uns dagegen haben schon vier Leute mit mir, Alexander Sebald, Oliver Copik und Levent Vanli im Tor gestanden. Wenn man die paar Minuten von Alexandros Theodosiadis beim 0:1 in Kassel dazurechnet, waren es sogar fünf.

Wie beurteilen Sie Ihre Vertreter?

Alexander Sebald hat es sehr gut gemacht. Noch überraschter bin ich, wie gut sich Levent Vanli schlägt. Das war nicht selbstverständlich.

Wenn Sie im Sommer zurückkehren, müssen Sie sich also hinten anstellen?

Nein (lacht). Wenn ich fit bin und meine Form habe, bin ich schon so selbstbewusst zu sagen, dass ich spiele.

Und was sagen Sie über die Auftritte der gesamten Mannschaft?

Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Ich werte den Klassenerhalt wie eine Meisterschaft. Natürlich kann es nicht unser Anspruch sein, um den Klassenerhalt in der Regionalliga zu spielen. Aber man muss sich die Voraussetzungen ansehen: Im Sommer hatten wir anfangs nur eine handvoll Spieler unter Vertrag. Dazu kamen Spieler, die die Liga oder auch die Kulisse nicht kannten. Dazu noch der Neun-Punkte-Abzug und das unglaubliche Verletzungspech.

Wie erklären Sie sich, dass die Mannschaft alle Widerstände ausgeblendet hat und gerade im neuen Jahr extrem fokussiert wirkt?

Das ist wirklich sehr stark. Wir sind als Mannschaft noch enger zusammengewachsen, einige über sich hinausgewachsen. Ganz wichtig waren die Siege in Steinbach, gegen die Stuttgarter Kickers oder den FC Homburg. Das waren Big-Point-Spiele. Da haben wir auch noch richtig gut gespielt.

Was nimmt die Mannschaft aus diesem „Stahlbad“ Abstiegskampf mit?

Sehr viel, hoffe ich. Dieser Entwicklungsprozess kann sehr wichtig sein. Gerade für

junge Spieler ist es eine Erfahrung, gegen Widerstände ankämpfen zu müssen. Und bei uns lief diese Saison nichts wirklich reibungslos. Doch wir haben hingenommen, wie es ist, nie geklagt und versucht, das Beste draus zu machen.

Am Samstag kann der OFC gegen Hoffenheim II alles klar machen. Sie kennen selbst solche Spiele mit „Endspielcharakter“: Worauf kommt es da an?

Wir haben ja noch ein Spiel, wo wir es klar machen können. Von daher würde ich in das Spiel gehen wie in jedes andere auch. Aber klar: Das Kribbeln wird da sein. Also: Alles raushauen und dann Party feiern mit diesen großartigen Fans! Wichtig wird sein, dass die Leistungsträger vorangehen. Dazu zähle ich Bryan Gaul, aber auch Benjamin Kirchhoff, der auch mit einer Grätsche mal ein Zeichen setzt.

Und nach dem Klassenerhalt kommt Ihr Bart ab?

Nein, der kommt erst ab, wenn ich wieder spiele. Aber da das länger dauerte, als ich dachte, musste ich ihn mittlerweile mal in Form bringen. Ich hatte mich ja selbst unwohl gefühlt.

Und wohin führt der Weg des OFC kommende Saison?

Ich hoffe, dass wir oben mitspielen können. Dazu bräuchten wir drei, vier richtige Verstärkungen.

