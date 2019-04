Brisantes Duell als Charaktertest

Künftig Mitspieler bei Kickers Offenbach? Moritz Reinhard (Mitte) will der OFC per Option halten, Luigi Campagna (links), der den SSV Ulm nach der Saison verlässt, wird als möglicher Zugang gehandelt. Foto: Pressehaus

Offenbach – Zumindest die ultimative Demütigung bleibt den Fans der Offenbacher Kickers erspart. Weil der Tabellenzweite 1. VON CHRISTIAN DÜNCHER

FC Saarbrücken am Dienstagabend sein Nachholspiel beim FK Pirmasens 6:1 gewann (wir berichteten), kann Spitzenreiter Waldhof Mannheim nicht am Samstag (14 Uhr) in Offenbach vorzeitig den Titel perfekt machen. Es wird also keine Mannheimer Aufstiegsfeier auf dem Bieberer Berg geben. „Für die gesamte Situation ist das natürlich angenehm“, meint Kickers-Geschäftsführer Christopher Fiori mit Blick auf die besondere Rivalität zwischen beiden Klubs.

Gleichwohl geht niemand davon aus, dass Mannheim den Zwölf-Punkte-Vorsprung in den verbleibenden sechs Partien noch verspielt. Und so werden die Waldhof-Fans die Begegnung in Offenbach natürlich nutzen, um sich von den OFC-Anhängern zu verabschieden. „Die Mannheimer werden trotzdem in gewisser Form feiern“, weiß Fiori. „Das ist ja auch normal.“ Weil sich der eine oder andere Kickers-Fans aber davon provozieren lassen könnte und das Duell auch ohne diese besondere Konstellation brisant genug ist, hat die Polizei vorgesorgt. In einem offenen Brief betonte sie zwar, für ein friedliches Fußballfest auf einen kooperativen Umgang mit den Anhängern zu setzen, machte darin aber klare Ansagen. So werde man „konsequent gegen Personen vorgehen, die die Sicherheit aller gefährden“.

Fiori rechnet mit 10 000 Zuschauern: „Der Tabellenführer und designierte Aufsteiger kommt, dazu die Rivalität. Das ist ein angemessener Rahmen.“ Für die OFC-Spieler wird die Partie zum Charaktertest. Vor allem für die, deren Vertrag ausläuft. „Der eine oder andere hat die Möglichkeit, sich noch sechsmal zu zeigen“, hatte Sportdirektor Sead Mehic unlängst betont. Insgesamt laufen 14 Arbeitspapiere aus. Das von Moritz Reinhard soll per Option verlängert werden. Mit Lucas Albrecht ist man angeblich bereits recht weit und auch Francesco Lovric kündigte eine zeitnahe Entscheidung an.

Änderungen deuten sich vor allem im Tor an. Laut Mehic plant der OFC hier „im Optimalfall“ mit einer klaren Nummer eins, einem U23-Spieler sowie einem Talent, das in der U19 Spielpraxis sammeln kann. Da Ersatztorwart Sabastian Brune nicht mehr unter die U23-Regel fällt, Bilal Jomaa Zabadane kein U19-Spieler mehr ist und die Zukunft von Stammtorwart Daniel Endres noch nicht geklärt wurde, könnte es hier im Extremfall drei Wechsel geben. Dazu passt, dass unter den vier Testspielern, die zuletzt mittrainierten, ein Torhüter war: Luka Losic (18). Der 1,98 Meter große Deutsch-Serbe spielte für die U17 des SV Wehen Wiesbaden und ist aktuell für die U19 des FK Vozdovac aktiv. Zudem spielten die Offensivkräfte Andreas Buch (Pfeddersheim), Michael Kobert sowie Ridel Monteiro (beide Lüneburger SK Hansa) vor

Mehic kündigte zudem an, zwei, drei U19-Talente hochzuholen: „Nicht nur fürs Training und die U23-Regel, sondern weil wir von ihnen überzeugt sind.“ Kandidaten sind unter anderem Leonidas Tiliudis (zentrales Mittelfeld), Jakob Lemmer (Außen) und Torjäger Giuseppe Signorelli, der diese Saison 29 Mal traf. Da es alleine mit jungen Spielern nicht geht, werden auch erfahrene Akteure gesucht. Gehandelt wird unter anderem Luigi Campagna (29, Mittelfeld), der aus Aschaffenburg stammt, den SSV Ulm nach der Saison verlässt, aber auch bei den Stuttgarter Kickers im Gespräch sein soll. Und über die Rückkehr von Verteidiger Giuliano Modica, der bei Drittligist Wehen Wiesbaden (Vertrag bis 2020) keine Rolle spielt, wurde zumindest laut nachgedacht.

