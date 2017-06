China-Auswahl soll in Regionalliga

Offenbach - Bisher plant die Fußball-Regionalliga Südwest die neue Saison mit 19 Mannschaften. Doch schon in den nächsten Tagen soll ein 20. Team dazu kommen und außer Konkurrenz mitspielen. Von Jochen Koch

Geplant ist ein Novum im deutschen Fußball: Der Deutsche Fußball-Bund will eine chinesische Nationalmannschaft in die Regionalliga Südwest integrieren. Die chinesischen Fußballer und der gesamte Betreuerstab könnten während der Saison in Offenbach untergebracht werden. Spektakuläre Transfers, Milliarden-Investitionen und Fußball als Schulfach. Mit aller Macht versucht China, den Fußball im Land voranzubringen. Kaum eine Sportart begeistert Chinesen so sehr wie Fußball, aber in der FIFA-Weltrangliste befindet sich die Volksrepublik nur auf Platz 83. Im Profibereich sollen deutsche Trainer wie Felix Magath (Shandon) und Roger Schmidt (Beijing Guoan) Entwicklungshilfe leisten.

Lesen Sie dazu auch: Li Bing „Klinsmann“ Der Fußballverband des Landes setzt aber auch verstärkt auf Jugendarbeit. 50.000 Fußballschulen für Nachwuchsspieler sollen aufgebaut werden. Und die besten und talentiertesten Spieler sollen in Europa unter Wettkampfbedingungen weiter gefördert werden. Dafür hat der DFB seine Hilfe zugesagt und will eine chinesische Auswahl in der Regionalliga mitspielen lassen. Da auch in der neuen Saison in der Regionalliga Südwest 19 Mannschaften vertreten sind, wäre immer ein Team spielfrei. Genau dieser Verein soll dann gegen die chinesische Auswahl spielen. Da die China-Auswahl kein Heimspiel-Stadion hat, sind für jeden Verein zwei Heimspiele vorgesehen. Noch nicht klar ist, um welche China-Auswahl es sich handelt. Die U20 oder die Olympia-Auswahl. Die Auswahl spielt außer Konkurrenz, kann nicht auf- oder absteigen.

+ Das von einer chinesischen Investmentgruppe betriebene New Century Hotel in Offenbach am Kaiserlei. © NC Nach Informationen unserer Zeitung haben alle 19 Regionalliga-Vereine dem DFB-Plan schon zugestimmt. Sicher auch, weil sie mit Zusatzeinnahmen rechnen können. Jeder Verein soll etwa 20000 Euro „Antrittsgeld“ für die beiden Spiele erhalten, zusätzlich die Einnahmen aus den beiden Spielen. „Stand heute ist, dass alle Vereine großes Interesse an der Aufnahme der China-Auswahl haben“, erklärte Felix Wiedemann, stellvertretender Geschäftsführer der Regionalliga GmbH.

Die Offenbacher Kickers sehen die „China-Erweiterung“ sehr positiv. „Normalerweise sucht man an spielfreien Wochenenden einen Testspielgegner, so kann man das Spiel gegen die chinesische Auswahl fest einplanen. Wir sehen für ein Spiel in Offenbach auch gute Vermarktungsmöglichkeiten“, sagt Kickers-Geschäftsführer Christopher Fiori. „Da wir aber immer auch die Stadionkosten im Auge haben müssen, können wir uns vorstellen, die zweite Partie dann an einen Verein in der Umgebung abzugeben.“

Aber nicht nur die Kickers und ein Verein aus der Umgebung könnten von der China-Auswahl profitieren. Die chinesischen Fußballer und ihr Betreuerstab müssen während der Saison (Hinrunde von Juli bis Anfang Dezember, Rückrunde von März bis Mai) untergebracht werden, natürlich möglichst zentral. Das könnte in Offenbach sein. „Wir haben Offenbach als Standort für die Auswahl beim Verband angeboten“, sagt Fiori. „Mit dem New Century Hotel gibt es in Offenbach eine erstklassige Unterkunft, die von einer chinesischen Gruppe betrieben wird, und im Sana-Sportpark auf dem Bieberer Berg stehen hervorragende Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung.“

Vor einem Jahr hat die zweitgrößte chinesische Hotelgruppe New Century in Offenbach das erste Hotel in Europa, eine Vier-Sterne-Nobelherberge mit mehr als 200 Zimmern, eröffnet. Aber es gibt wohl noch weitere Interessenten, die die China-Auswahl während des Deutschland-Aufenthaltes beherbergen wollen. So soll 1899 Hoffenheim, wohl auch mit SAP-Unterstützung, Interesse angemeldet haben.

Die Entscheidung könnte schon am Freitag fallen, wenn die Gesellschafterversammlung der Regionalliga tagt. Der exakte Spielplan wird am 11. Juli auf der Manager-Tagung abgestimmt. Die Saison beginnt am 28. Juli. Mit der Partie Kickers Offenbach - China-Auswahl?

Quelle: op-online.de