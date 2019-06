Comeback der OFC-Reserve muss warten

Offenbach – Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach wird vorerst weiterhin keine zweite Mannschaft stellen. Vizepräsident Michael Relic hatte im Februar bei der Jahreshauptversammlung das Comeback der 2016 abgemeldeten Reserve für 2019/20 in Aussicht gestellt.

Vorher müssten aber noch ein paar Altlasten abgebaut werden, hieß es.

Mittlerweile steht fest, dass der OFC auch kommende Saison nur mit einem Herren-Team am Spielbetrieb teilnimmt. Auf Anfrage teilte Offenbachs Kreisfußballwart Jörg Wagner mit, dass sich bis zum Ende der Meldefrist am 9. Juni diesbezüglich niemand mit ihm in Verbindung gesetzt habe und der OFC folglich keine zweite Mannschaft gemeldet hat.

Aufgrund der starken U19 hatte es zuletzt in Fankreisen wieder die Forderung nach einer Reserve gegeben, um Talenten so den Sprung zu den Profis zu erleichtern. cd

Quelle: op-online.de