Dank finanzieller Unterstützung: OFC übt in Türkei

Offenbach – Das geplante Trainingslager der Offenbacher Kickers in der Türkei (28. Januar - 5. Februar) findet statt, dank Hauptsponsor EVO. Das teilte der OFC mit. Die EVO habe „maßbeglichen Anteil an der Finanzierung“, heißt es.

Mit einem weiteren Partner sei man im Gespräch. Die Kickers bieten ihren Anhängern auch wieder die Chance, sie zu begleiten. Wer bis zum 15. Januar seine Buchung an gi@bit-kult. de schickt, kann ab 549 Euro (für acht Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel Side-Star Resort) dabei sein. Für die Überschneidung mit der Mitgleiderversammlung am 3. Februar bitten die Kickers um Verständnis. Das Trainingslager musste wegen der Nachholpartie in Aalen (15. 2. ) vorverlegt werden. cd.

