Von der Dankbarkeit gerührt

Offenbach – „OFC hilft“. Unter diesem Signet bündelt Kickers Offenbach sein außersportliches Engagement.

Ausgesuchte Projekte sollen nachhaltig und professionell unterstützt werden, um auch für alle Unterstützer der einzelnen Projekte eine Vertrauensbasis zu schaffen. In diesem Fall ist die Offenbacher Tafel um Christine Sparr Nutznießer.

Heiligabend: Familien sitzen am geschmückten Tannenbaum. Sie packen Geschenke aus, essen, trinken, lachen und vielleicht gibt es auch ein paar Tränchen, weil ein heiß ersehnter Wunsch erfüllt wird. Wünsche hat die Aktion „OFC hilft“ nach eigenen Angaben in diesem Jahr einige erfüllt. „Sogar mehr, als wir uns anfangs hätten erträumen können. Wir sind stolz, dass unsere Mitmenschen so viel Herz gezeigt und sich bei unseren Projekten beteiligt haben.“

Unter anderem werden an Weihnachten Wünsche für Senioren im Wert von nahezu 3 000 Euro erfüllt und 500 Euro für fehlende Lebensmittel an die Tafel Offenbach übergeben. Bei der eher förmlichen Aktion hat Tafel-Leiterin Sparr vorgeschlagen, bei der Verteilung anwesend zu sein. „Dem kamen wir natürlich mit Freude nach.“

In diesem Jahr organisiert die Tafel – neben der regulären Lebensmittelausgabe – ein Weihnachtsessen für alle bedürftigen Kunden und eine Geschenkübergabe an Senioren – da freut man sich über jede helfende Hand. Keine Frage, dass „OFC hilft“ an Heiligabend mit anpackt. Ab 9 Uhr sind Fleisch und Würtchen aus Großpaketen in familiengerechte Portionen umzupacken. In einer anderen Ecke des Raumes werden Obst und Gemüse verlesen und sortiert. Überall stehen emsig arbeitende Helfer.

Bevor es ans Menü geht, wird Frühstück für die Bedürftigen angeboten. Die Helfer begleiten die Tafelkunden zu den freien Plätzen im geschmückten Saal, bringen ihnen Kaffee, Saft und belegte Brötchen. Viele sind das nicht gewohnt, fühlen sich etwas unwohl. Dies lockert sich aber, sobald die ersten Gespräche in Gang kommen.

Zwischendurch ermuntern die Helfer einige Senioren, dass sie zum Gabentisch mitkommen, um sich ihr Präsent aus dem „OFC hilft“-Projekt abzuholen. Ein Helfer: „Wir sind tief bewegt über die Freude der Beschenkten. Kuscheldecken, Socken aber auch Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschinen finden schnell Abnehmer. Die nächsten Stunden vergehen wie im Fluge. Es werden ein paar Tränen verdrückt, man ist gerührt von den Schicksalen der Menschen, aber auch von der Dankbarkeit. Wir treffen Menschen, die an Weihnachten in einer Notunterkunft oder auf der Couch eines Bekannten leben müssen, Senioren, die nicht möchten, dass die Enkel erfahren, dass sie die Tafel besuchen. Wir sind mittendrin im Geschehen und würden gern so viel mehr tun...“

Als das Buffet mit den warmen Speisen eröffnet wird, ist es fast wie bei einem großen Familienessen. Die Stimmung ist mittlerweile gelöst, und alle können das Zusammensein genießen. Nach dem Tag steht außer Frage, „dass wir auch in Zukunft weitere Projekte mit der Tafel planen werden“. lark

