Darwiche macht den Firat

„Die linke Seite ist für mich etwas ungewohnt“: Ihab Darwiche (Mitte), in dieser Szene gegen Christian Telch (links) und Jan Eichmann (rechts) war in Halbzeit eins eines von vielen Schwungrädern in der OFC-Offensive. Dazu erzielte er das frühe 1:0. - Foto: Hartenfelser