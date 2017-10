Darwiche führt OFC zum Sieg gegen Walldorf

Offenbach - Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest behält auch weiterhin zuhause eine weiße Weste. Der OFC konnte ein torreiches Spiel am heutigen Feiertag gegen Astoria Walldorf gewinnen. Von Julia Oppenländer

Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest hat wieder zugeschlagen: Vor heimischer Kulisse setzten sich die Offenbacher Kickers gegen Astoria Walldorf mit 4:3 durch. Herausragender Akteur war dabei Ihab Darwiche, der den Ausgleich vorbereitete, das 2:1 mit seinem ersten Saisontor selbst erzielte und das 3:1 durch Dren Hodjas Strafstoß ermöglichte. Allerdings musste Oliver Reck vor der Partie kräftig umbauen: Wegen muskulären Problemen fehlten Torwart Daniel Endres sowie Alexandros Theodosiadis und auch Benjamin Kirchhoff stand nicht zur Verfügung. Der erste Schock dann auch schon nach zwei Minuten: Nach kapitalem Fehlpass im Aufbauspiel von Göcer, der überraschend in der Viererkette stand, schnappte sich Christopher Hellmann den Ball, den kein Offenbacher bremsen konnte. 15 Meter vor dem Tor schob er überlegt links in die Ecke ein. Die Antwort der Kickers folgte aber keine drei Minuten später. Darwiche dribbelte sich durch den Strafraum und flankte gerade über die Abwehr. Hecht-Zirpel setzte sich im Kopfballduell klar durch und köpfte zum Ausgleich ein.

Kickers Offenbach gegen Astoria Walldorf: Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen.

Der OFC war daraufhin eindeutig besser im Spiel und so kam der beste Vorbereiter der Liga nach einem schnellen Konter frei vor dem Tor zum Schuss - Darwiche netzte zur 2:1-Führung ein. Nur einige Momente später holte er dann einen Strafstoß raus und Dren Hodja schlug vom Punkt zum 3:1 zu - das Spiel war damit zum Ende der ersten Halbzeit komplett gedreht.

Kickers gegen Astoria Walldorf: Bilder Zur Fotostrecke

In Halbzeit zwei kam dann nicht nur der Regen von oben dazu, auch die Gäste aus Walldorf agierten jetzt stärker. Stefano Maier konnte zwar mehrere Schüsse aufs Tor klären, nach einem Foulelfmeter durch Timo Kern verkürzte Walldorf aber auf 3:2. Doch das ließen die Kickers nicht auf sich sitzen. Nach einer Flanke von Schulte, hielt Treske in der Mitte den Fuß hin: das 4:2 für den OFC. Kurios verkürzte Walldorf kurz vor Schluss noch einmal durch Marcus Meyer auf 4:3: Er brachte die Kugel aufs Tor, Göcer und Brune wollten retten, aber irgendwie sollte die Kugel über der Linie gewesen sein. Das hatte allerdings nur der Schiedsrichter gesehen.

Seltsames Ende des sechsten Heimsiegs in Folge diese Saison für die Kickers. Das Team von Oliver Reck bleibt damit zuhause weiter ungeschlagen und Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest.

Kickers Offenbach: Brune - Marx, Maier, Göcer, Schulte (Stoilas, 83. Minute) - Darwiche, Rapp (Firat, 63. Minute), Hodja, Hecht-Zirpel - Treske, Vetter (Akgöz, 79. Minute)

FC Astoria Walldorf: Hiegl - Hofmann (Meyer, 69. Minute), Nyenty, Strompf, Pellowski - Hellmann, Horn, Grupp (Kiermeier, 84. Minute), Kern - Carl, Groß (Pander, 68. Minute)

Tore: 0:1 Hellmann (2. Minute), 1:1 Hecht-Zirpel (5. Minute), 2:1 Darwiche (20. Minute), 3:1 Hodja (23. Minute), 3:2 Kern (55. Minute), 4:2 Treske (61. Minute), 4:3 Meyer (88. Minute)

Zuschauer: 6126

Quelle: op-online.de