Dauerbrenner vor Verlängerung

Offenbach – Seine Trikotnummer entspricht auch seinem Status im Kader von Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach: Dominik Draband ist die Nummer eins – nicht nur im Tor, sondern auch in anderen Bereichen. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Als einziger Kickers-Akteur kommt er diese Saison in der Liga auf das Maximum von 1890 Einsatzminuten. In der ersten Hälfte der Saison war der 23-Jährige zudem mit großem Abstand notenbester OFC-Spieler. „Ich bin schon zufrieden, aber es geht natürlich immer besser. Ich hoffe, dass ich mich noch steigern kann“, sagt Draband mit der gleichen unaufgeregten Art, die ihn auch auf dem Spielfeld auszeichnet.

Drabands Entwicklung ist überraschend, da er vor der Runde mit wenig Spielpraxis (nur acht Einsätze in Liga und Landespokal) von der SV Elversberg gekommen war, bei der die Kickers am Montag (20.15 Uhr/Sport1) gastieren, und zudem vor der schwierigen Aufgabe stand, die Nachfolge von Urgestein und Publikumsliebling Daniel Endres anzutreten. „Ich traue mir zu, in seine Fußstapfen zu treten“, hatte er damals gesagt und den Worten Taten folgen lassen. Dauerbrenner Draband ist der Rückhalt der Kickers. An ihm liegt es nicht, dass sie als Neunter den Erwartungen hinterherhinken. 28 Gegentore in 21 Spielen sind der fünfbeste Wert der Liga. Draband spielte sechsmal zu null, patzte kaum.

„Zwei, drei Fehler pro Saison sind bei einem Torwart normal – auch in der Bundesliga“, sagt der bei der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildete Schlussmann, auf dessen Kappe lediglich zwei Gegentore gehen. Eines bei der 0:5-Pleite in Saarbrücken sowie der zwischenzeitliche Ausgleich beim 2:1-Erfolg in Freiburg, als er außerhalb des Strafraums den Ball verlor. „Das war zum Glück ein Entscheidungsfehler und kein technischer Fehler. Die tun am meisten weh, weil sie zeigen, dass es ein Defizit gibt“, erklärt Draband.

Für seine Entwicklung hat er eine simple Erklärung parat. „Ich hatte schon in meiner letzten Saison in Hoffenheim viel Spielzeit, bin nun aber auch zwei Jahre älter. Für Kickers Offenbach jede Partie zu machen, hilft mir natürlich sehr. Die Kontinuität ist gut fürs Selbstvertrauen“, sagt Draband. Auch aus diesem Grund spiele er „gerne hier“. Nach dem jüngsten 3:0-Heimsieg gegen den Bahlinger SC hatte er bereits in der Wir-Form über kommende Saison gesprochen. Eine Anspielung sollte das jedoch nicht sein, betont der ehemalige Junioren-Nationalspieler. OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik hatte unlängst zum Thema Vertragsverlängerungen gesagt, dass man sich damit grundsätzlich erst zu einem späteren Zeitpunkt befassen wolle. Im Fall Draband ist das Informationen unserer Zeitung zufolge ohnehin nicht nötig. Das Arbeitspapier verlängert sich bei einer gewissen Anzahl an Spielen automatisch. Und so wird der OFC wohl bald den Verbleib des Dauerbrenners übers Saisonende hinaus verkünden.

Auch am Montag wird Draband das Tor des OFC hüten. „Es war nicht alles schlecht“, sagt er über die Zeit bei der SV Elversberg, auch wenn er dem frühen Trainerwechsel zum Opfer fiel und nach vier Partien „rausrotiert“ wurde. Die Entwicklung der Saarländer verfolgt er weiterhin. „Sie sind offensiv sehr stark, haben daher zu Recht 20 Punkte mehr als wir. Wenn wir uns taktisch gut verhalten, haben wir aber eine Chance. Wir sind Kickers Offenbach, wollen dort gewinnen.“

Quelle: op-online.de