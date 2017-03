Debüt mit Gottes Hilfe

Im Benefizspiel gegen Bayer Leverkusen kam Nicola Jürgens (rechts) am 9. August 2016 erstmals für die OFC-Profis zum Einsatz, traf auch auf Kyriakos Papadopoulos (links, inzwischen HSV). „Er ist eine Maschine, schreit bei jedem Kopfball“, so Jürgens. - Foto: Hübner

Von Christian Düncher.

Offenbach - 24 Spieler kamen diese Saison bislang für Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest zum Einsatz, zuletzt Nicola Jürgens aus der U19. Für den angehenden Abiturienten war es ein Debüt auf Umwegen. Zu Saisonbeginn hatte er schon zweimal auf der Bank gesessen.

Als der große Moment bevorstand, ging Nicola Jürgens in sich. Mit geschlossen Augen wartete er auf seine Einwechslung, die Handflächen berührten sich vor dem Gesicht. „Ich bete seit ein paar Jahren vor jedem Spiel“, sagt der Katholik: „Das hat mir Glück gebracht.“ Glück alleine ist aber nicht der Grund dafür, dass der U19-Spieler vor zwei Wochen sein Debüt bei den OFC-Profis gab.

„Nicola bringt für sein Alter physisch viel mit“, sagt U19-Trainer Zaki Tammaoui über den blonden Flügelflitzer. „Seine Technik ist gut, aber noch ausbaufähig. Er findet auch in engen Situationen gute Lösungen, sucht das Eins-gegen-eins und ist auf einem guten Weg.“ Der führte den gebürtigen Bad Sodener über die Stationen Germania Weilbach, FC Rödelheim, RW Frankfurt und TS Ober-Roden vergangenes Jahr zur OFC-U19 und von dort schnell ins Blickfeld der Profis. Weil diese personelle Probleme hatten, füllte Jürgens in den ersten beiden Saisonspielen den Kader auf, kam zudem zwischendurch 20 Minuten im Test gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen zum Einsatz. „Das war schon geil und mal etwas anderes, als mit der U19 gegen Darmstadt oder Wehen Wiesbaden zu spielen“, sagt der 18-Jährige.

In der Folgezeit trainierte er jedoch zunächst nur noch ab und zu oben mit. Das änderte sich erst zu Jahresbeginn. „Ich sollte auf einmal mit ins Trainingslager, habe dort in den Testspielen gute Leistungen gezeigt. Es wurde daher vereinbart, dass ich komplett oben mittrainiere und – falls ich dort nicht zum Einsatz komme – in der U19 Spielpraxis erhalte.“

Von der Rackow-Schule in Frankfurt, wo er im Mai sein Fachabitur machen will, ist Jürgens für die Übungseinheiten freigestellt: „Was ich im Unterricht versäume, arbeite ich nach. Das ist zwar nicht ganz einfach, aber ich habe mich daran gewöhnt.“

Jürgens’ Engagement zahlt sich zumindest in sportlicher Hinsicht aus. Nachdem er in Nöttingen auf der Bank gesessen hatte, gab er vor zwei Wochen gegen die Stuttgarter Kickers sein Debüt, als er acht Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde. „Ich hatte nur einen Ballkontakt, wurde vor der Waldemar-Klein-Tribüne umgerissen. Die Fans haben geschrien. Das war ein tolles Gefühl“, gibt der beidfüßige Offensivmann zu. „Es war mein Kindheitstraum, in der 1. Liga zu spielen. Da ist die Regionalliga ein guter Anfang.“ Einige wichtige Grundvoraussetzungen dafür bringt er laut Tammaoui mit: „Er hat eine professionelle Einstellung und macht viel für seinen Körper.“ Sein einstiger Trainer in Ober-Roden, Basti Neumann, sehe Parallelen zu Jannik Sommer, so Jürgens. Der ehemalige Jugendspieler der TS war für den OFC in der 3. Liga aktiv, spielt nun für Mannheim und zählte in den vergangenen beiden Spielzeiten zu den Top-Torjägern im Südwesten.

Ob Jürgens auch kommende Saison für den OFC spielen wird, ist noch offen. Er will sich erstmal aufs Sportliche konzentrieren und hat zwei Ziele: den Aufstieg mit der U19 sowie den Klassenerhalt mit den Profis.

Quelle: op-online.de