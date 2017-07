DFB-Pokal mit Werder in Offenbach?

Gastiert der SV Werder Bremen in der ersten Pokalrunde im Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach?

Offenbach/Würzburg - Die Offenbacher Kickers haben sich zwar nicht für den DFB-Pokal qualifiziert, aber am 12. August könnte trotzdem ein Erstrundenspiel in Offenbach stattfinden.

Die Würzburger Kickers können das für Samstag, 12. August, 20.45 Uhr, angesetzte Erstrundenspiel gegen Werder Bremen nicht im heimischen Stadion austragen, weil der Drittligist von der Stadt aus Lärmschutz-Gründen keine Genehmigung für Partien mit einer Anstoßzeit nach 19.30 Uhr bekommt. Als Ausweichort kommen Schweinfurt, Fürth, Nürnberg und Offenbach in Frage.

Das Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach stünde zur Verfügung, da der OFC am 12. August in Ulm spielt.

DFB-Pokal-Sensationen seit 1990 Zur Fotostrecke

Die Würzburger Kickers sind bereits der zweite Interessent für ein Pokalspiel in Offenbach. Zuvor hatte schon TuS Koblenz für das Pokalspiel gegen Dynamo Dresden angefragt. Wegen Sicherheitsbedenken hatten jedoch Polizei und auch Stadion-Betreiber SBB abgesagt. (joko)

Bilder: OFC verliert gegen Zweitligist Hannover Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de