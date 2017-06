Dichter Terminplan fordert Tribut

Offenbach - Mit dem Verbleib in der Regionalliga Südwest hat Kickers Offenbach eine äußerst ereignisreiche Saison zu einem versöhnlichen Ende gebracht. In einer dreiteiligen Serie schauen wir zurück und wagen zudem einen Blick nach vorne. Von Jörg Moll

In Teil zwei: Die sportlichen Schwierigkeiten des OFC.

Der zweite Insolvenzantrag binnen drei Jahren hatte den Offenbacher Kickers im Sommer 2016 nicht nur abseits des Rasens und wegen des Neun-Punkte-Abzugs große Probleme bereitet. Die Kaderplanung gestaltete sich extrem schwierig und zog sich über die gesamte Vorbereitung hin. Der Aderlass war groß, vor allem in der Offensive, nachdem Niko Dobros (SC Paderborn), Markus Müller (Teutonia Watzenborn-Steinberg), Benjamin Pintol, Martin Röser (beide Hallescher FC) den Klub verlassen hatten. Linksaußen Röser nutzte kurz vor Trainingsstart eine Ausstiegsklausel und folgte dem Ruf von Ex-OFC-Trainer Rico Schmitt nach Halle. Trainer Oliver Reck musste somit in knapp sechs Wochen ein schlagkräftiges Team formen.

Benjamin Kirchhoff unterzeichnete am 21. Juli einen Vertrag. Konstantinos Neofytos (3. August) kam ganz kurz vor, Matthew Taylor (11. August) und Serkan Göcer (21. August) erst deutlich nach dem ersten Saisonspiel hinzu. Beim 2:2 bei Wormatia Worms am 1. Spieltag hatte Reck in Tim Korzuschek und Nicola Jürgens zwei A-Jugendliche auf der Bank. Umso erstaunlicher, dass der Saisonstart mit fünf Punkten aus drei Spielen gut gelang.

Doch schon bald zeigten sich die Probleme, die der enorm dichte Spielplan mit sich brachte. Vom 5. August bis zum 12. Dezember absolvierte der OFC 25 Pflichtspiele inklusive des bitteren 2:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Hannover 96 und des enttäuschenden 5:6 nach Elfmeterschießen bei den Sportfreunden Seligenstadt im Achtelfinale des Hessenpokals. „Da war der Kopf nicht klar“, sagte Reck.

Die zahlreichen „englischen Wochen, die natürlich auch andere Vereine hatten“, wie Reck betonte, forderten ihren Tribut. Sammelte der OFC in den ersten elf Spielen 20 Punkte, kamen in den folgenden zwölf Spielen nur noch zwölf Zähler hinzu. Mit dem 3:0 gegen Watzenborn-Steinberg gelang ein versöhnlicher Jahresabschluss 2016. Abzüglich der neun Punkte überwinterte der OFC mit 23 Zählern aber auf Rang 15.

Hinzu kam ein außerordentliches Verletzungspech, beginnend mit Jan Hendrik Marx, der sich in der Sommervorbereitung am Knie verletzte. In Maik Vetter und Stefano Maier fehlten weitere Leistungsträger wochenlang. Mittelfeldmotor Rapp, der sich lange mit Schambeinproblemen quälte, absolvierte nach der Winterpause nur ein Spiel (1:2 in Trier), ehe er mit einem Syndesmosebandriss komplett ausfiel. Im Februar gesellte sich auch noch Daniel Endres (Meniskus-OP) hinzu. Wochenlang standen bis zu sieben Ausfälle zu Buche. In Matthew Taylor stand ein vermeintlicher Hoffnungsträger im Angriff zwar meist im Kader, spielte aber 2017 (65 Einsatzminuten) keine Rolle mehr. Ebenfalls belastend waren Rotsperren für Benjamin Kirchhoff und Dennis Schulte sowie Gelb-Rote Karten für Robin Scheu (2, Bryan Gaul, Serkan Göcer und Maik Vetter. „Doch wir haben alle Nackenschläge weggesteckt“, betonte Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis am Saisonende stolz.

