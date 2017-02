Drei Talente im Blickfeld

Offenbach - Obwohl in der Restsaison der Regionalliga Südwest für die Offenbacher Kickers einiges auf dem Spiel steht, gibt Trainer Oliver Reck während der Vorbereitung auch dem Nachwuchs eine Chance. Von Christian Düncher

Gentrit Limani hat aufregende Tage hinter sich. Erst nahm der Jugendspieler der Offenbacher Kickers am Trainingslager der Regionalliga-Profis teil, dann erhielt er eine Einladung zum Nationalteam. „Die Woche auf Zypern war toll für mich“, sagt der Offensivspieler. „Ich konnte sehr viel von den Profis lernen. Das Team hat mich auch sehr gut aufgenommen.“ Mit Blick auf die Testspiele gegen Korona Kielce (0:1) und Partizan Belgrad (2:1) ergänzt Limani: „Es war toll, gegen zwei Erstligisten zu spielen. Leider haben wir nicht in Offenbach vor den besten Fans der Welt gespielt, dann wäre mein Traum in Erfüllung gegangen.“

Zumindest ist Limani einen Schritt näher ans Profi-Team herangerückt. Das gilt auch für Nicola Jürgens und Lukas Hagemann, die ebenfalls mit im Trainingslager waren. Beide gehören der U19 an. Limani spielt hingegen noch in der U17 – und wurde nun für die U19-Auswahl des Kosovo nominiert. Zuvor hatte schon der albanische Verband angefragt. „Ich muss eine Entscheidung treffen. Das wird schwierig, da mit beide Länder am Herzen liegen.“

Auf Vereinsebene wird er wohl erstmal weiter bei den Kickers spielen. Ebenso wie Hagemann ist er noch bis 2018 an den OFC gebunden. Jürgens spielt hingegen ohne Vertrag, hat aber gute Chancen, einen zu erhalten. Von den drei Talenten kam er bisher am längsten in den Testspielen zum Einsatz. Zu Beginn der Saison hatte er bereits bei den Punktspielen in Worms und gegen Walldorf auf der Bank gesessen. „Er macht uns Spaß, hat bisher einen guten Eindruck hinterlassen“, so Sead Mehic, Sportdirektor und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des OFC. Hagemann, der im Gegensatz zu den in der Offensive flexibel einsetzbaren Jürgens und Limani ein klassischer Mittelstürmer ist, hatte Pech, dass er im Trainingslager durch eine Hüftprellung gehandicapt war, kam jedoch ebenfalls in den Testspielen zum Einsatz.

„Wir wollen die Jungs behutsam heranführen. Sie sollen öfter mittrainieren, sofern es mit der Schule vereinbar ist“, so Mehic. „Diese drei Spieler sind unter anderem dabei, weil wir in der Offensive einiges probieren wollten. Es gibt aber noch einige andere. Diese haben genauso die Chance, es zu schaffen.“

