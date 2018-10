Dreieich ohne Lagator, Brune im Kickers-Tor

Offenbach - Rudi Bommer wittert an alter Wirkungsstätte seine Chance – trotz personeller Sorgen.

„Wir wissen, dass Kickers Offenbach angeschossen ist“, sagt der Trainer des benachbarten Ligarivalen SC Hessen Dreieich vor dem Hessenpokal-Viertelfinale heute (19 Uhr) bei seinem Ex-Verein. In der Tabelle liegt der OFC (6. , 21 Punkte) zwar klar vor den Gästen (16. /11), doch das hat für Bommer keine Bedeutung: „Das ist Pokal, da können wir in Offenbach durchaus gewinnen. “.

Auch die Kulisse „spielt keine Rolle“, so Bommer. „Ich rechne mit 3 500 Zuschauern. Im Ligaspiel bei uns waren es 2 500. So groß ist der Unterschied nicht. Wir freuen uns auf das Spiel, zu verschenken haben wir aber nichts.“ Und so wird der Trainer wohl das Beste aufbieten, was er zur Verfügung hat. Neben Denis Streker, Abassin Alikhil und Uwe Hesse (alle verletzt) wird aber auch Tino Lagator (Achillessehnenprobleme) fehlen. Er soll am Samstag (14 Uhr) im Ligaspiel gegen den FSV Frankfurt wieder dabei sein.

Die Kickers müssen nur auf Angreifer Florian Treske (Zehenprobleme) verzichten. Im Tor wird – wie im Pokal üblich – die Nummer zwei Sebastian Brune stehen. - cd

