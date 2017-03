Hodja verlängert Vertrag bei Kickers Offenbach

Offenbach - Gute Nachrichten für alle OFC-Fans: Offensivspieler Dren Hodja hat seinen Vertrag bei Kickers Offenbach verlängert.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Dren Hodja verlängerte heute seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. Hodja wird dem OFC somit mindestens bis zum 30. Juni 2019 erhalten bleiben. „Ich freue mich, auch zukünftig in meiner Heimatsstadt und bei meinem Jugendverein den nächsten Schritt zu machen und gemeinsam an einer besseren sportlichen Zukunft zu arbeiten“, sagte der Offensivspieler nach der Unterschrift und weiter: „Insbesondere die sportliche Leitung und das komplette Trainerteam haben mir immer den Rücken gestärkt und somit den größten Anteil an meiner sportlichen Entwicklung. Ich will dies mit guten Leistungen zurückzahlen.“

Der 22-Jährige ist gebürtiger Offenbacher, er durchlief bei Kickers Offenbach alle Jugendmannschaften, ehe es ihn zum FC Schalke 04 und dem VfR Aalen zog. OFC-Cheftrainer Oliver Reck holte Hodja schließlich im Januar 2016 zurück in seinen Heimatverein nach Offenbach. Mit neun Toren in 23 Einsätzen ist der Offensivspieler aktuell der erfolgreichste OFC-Torschütze.

„Es freut mich, mit Dren Hodja einen wichtigen Spieler an den OFC zu binden und damit ein gutes Signal für die Zukunft zu setzen. Dren hat diese Saison gezeigt, dass er ein wichtiger Baustein der Mannschaft ist und wir sind sicher, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist“, sagte OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori nach der Vertragsunterzeichnung. „Dren hat bis zum heutigen Tag eine sehr positive Entwicklung genommen. Seine Statistikwerte unterstreichen dies sehr eindrucksvoll. Für den OFC ist diese Vertragsverlängerung ein mehr als positives Zeichen“, ergänzte Cheftrainer Oliver Reck. Gute Nachrichten also für alle Kickers-Fans. (dr)

OFC-Zeugnis gegen Trier Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de