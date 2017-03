Druck ist gleichmäßig verteilt

Jubeln die Kickers am Sonntag in Mannheim wieder? Beim 1:1 im Hinspiel gegen den SV Waldhof traf der eingewechselte Konstantinos Neofytos. Während Serkan Firat, Ihab Darwiche und Alexandros Theodosiadis (von links) gesetzt sind, dürfte der Grieche erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen. - Foto: Hübner

Offenbach - Für Alexandros Theodosiadis sind Spiele gegen Waldhof Mannheim Festtage. Auch vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (14 Uhr) im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist die Freude beim Kapitän der Offenbacher Kickers groß. Von Jörg Moll

„Spiele in Mannheim sind immer etwas Besonderes“, sagt Alexandros Theodosiadis: „Es macht Spaß, dort zu spielen.“ Der 28-Jährige, seit 2013 92 Mal in der Regionalliga Südwest für Kickers Offenbach am Ball, hatte an den letzten beiden Erfolgen gegen den badischen Rivalen großen Anteil. Beim 1:0-Heimsieg am 19. Oktober 2014 bereitete er Giuliano Modicas Treffer per Eckball vor, beim 2:0 in Mannheim (27. September 2015) erzielte er das 1:0 per verwandeltem Strafstoß. „Ich mag diese Spiele mit Derbycharakter, da ist das Stadion voll, es herrscht immer eine tolle Atmosphäre“, sagt der Linksfuß, der nach den Ausfällen von Daniel Endres und Marco Rapp auch am Sonntag die Kapitänsbinde tragen dürfte.

In der Partie am Sonntag, zu der mehr als 1000 Offenbacher Fans anreisen werden, steht für beide Teams viel auf dem Spiel. Die Gastgeber wollen ihre Spitzenposition (59 Punkte) behaupten, mindestens aber einen der beiden Relegationsränge sichern. Für die Kickers geht es dagegen einzig und allein um den Verbleib in der Viertklassigkeit. „Das hilft uns, dass auch Mannheim unter Druck steht“, meint OFC-Trainer Oliver Reck. Im TSV Steinbach (50 Punkte, bei einem Spiel weniger) lauert ein dritter Aufstiegsaspirant neben dem Tabellenzweiten SV Elversberg auf Patzer der Waldhöfer. Der 1. FC Saarbrücken hat dagegen schon elf Zähler Rückstand.

„Für uns ist das eine schöne Aufgabe, gegen den Klassenprimus zu bestehen“, blickt Reck der Partie optimistisch entgegen. Anlass zu Hoffnungen gibt nicht nur die Rückkehr der zuletzt gesperrten Bryan Gaul und Dennis Schulte, sondern auch die Erinnerung an das Hinspiel. Am 20. September bot der OFC seine wohl beste Saisonleistung, kam aber trotz bester Chancen nicht über ein 1:1 hinaus. Ohne den Neun-Punkte-Abzug, über dessen Berechtigung am Samstag in Walldorf (ab 12 Uhr) das Ständige Schiedsgericht befinden wird, trennten die Kickers nach dem zehnten Spieltag zwei Zähler vom SV Waldhof (damals 18 Punkte). Heute sind daraus - ebenfalls ohne die Strafe für den Insolvenzantrag - 21 geworden.

Zur juristischen Auseinandersetzung wollte sich Reck vor dem brisanten Main-Neckar-Gipfel nicht äußern. „Ich bin für das Sportliche zuständig“, sagt der 52-Jährige und fordert die volle Konzentration auf den Abstiegskampf. „Wir müssen und wollen in Mannheim punkten“, pflichtet ihm Theodosiadis bei: „Schließlich wollen wir so früh wie möglich unser Saisonziel erreichen.“

Dabei soll die Rückkehr von Gaul, Schulte und Aaron Frey (von seiner Grippe genesen) helfen. Auf eine stabile Defensive wird es gegen den drittbesten Angriff der Liga (44 Treffer) besonders ankommen. „Die Abwehr ist die Basis“, lautet Recks Mantra im Abstiegskampf. Zuletzt stand gegen die Stuttgarter Kickers die Null beim OFC. „Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Theodosiadis, der als Abwehrchef ganz stark aufgetrumpft hatte. Am Sonntag könnte er wieder auf seine Stammposition auf der linken Abwehrseite rücken, wenn Reck wie in Trier auf eine Dreierkette mit Benjamin Kirchhoff, Dennis Schulte und Bryan Gaul vertraut.

Quelle: op-online.de