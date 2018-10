Durchhalteparolen nach Stillstand beim OFC

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben nicht zum ersten Mal diese Saison eine Führung oder eine gute Ausgangslage verspielt. Sportdirektor Sead Mehic sieht vor allem die Spieler in der Pflicht. Von Christian Düncher

Als am Samstag das enttäuschende Heimspiel gegen die TSG Balingen (1:1) vorbei war und sich der VIP-Raum des Sparda-Bank-Hessen-Stadions schon etwas geleert hatte, kam Christopher Fiori endlich dazu, etwas zu essen. Besonders glücklich sah er dabei allerdings nicht aus. Die Zuschauerzahl (5273) sei angesichts der Tatsache, dass die Gäste nur von knapp 50 Fans begleitet wurden, zwar „in Ordnung“ gewesen, befand der Geschäftsführer der Offenbacher Kickers. Jedoch liegt der OFC nur noch knapp über dem im Etat eingeplanten Schnitt von 5500. Und mit Vorstellungen wie gegen Balingen wird es schwer, diesen zu erreichen. Denn: Mittelmaß ist in Offenbach nur schwer zu verkaufen. Und als Sechster ist der OFC aktuell genau das: Mittelmaß. Zu gut für einen Abstiegsplatz, aber nicht gut genug für eine Spitzenposition.

Fiori hofft aber auf Besserung. „Die Saison ist noch lang“, betont er. Das klingt aber wie eine Durchhalteparole, zumal es nicht das erste Mal vorkam, dass auf ein starkes Spiel ein schwaches folgte. So kommt man in der Tabelle jedenfalls nicht voran. Dessen ist sich auch Sead Mehic bewusst. „Das ist enttäuschend“, gibt der Sportdirektor zu. „Wir hatten mit dem 3:1 in Mannheim den Anschluss hergestellt und hätten gegen Balingen Big Points holen können.“

Nicht nur für Mehic fühlt sich das an wie ein Déjà-vu. Anfang September hatte sich das Team mit drei Siegen in Folge vom 15. auf den sechsen Tabellenplatz vorgearbeitet. Höhepunkt dieser Serie war der 7:0-Derbysieg im TV-Spiel gegen den FSV Frankfurt. Nach einem schlechten Saisonstart herrschte plötzlich Euphorie. Aber nur wenige Tage. Dann setzte es beim SC Freiburg II eine 1:2-Pleite.

„Wir hatten Hoffnung, aber uns fehlt die Konstanz“, sagt Mehic. „Gegen Balingen war es bis zum 1:0 ordentlich. Danach haben wir jedoch versucht, das Ergebnis zu verwalten. Das können wir aber nicht.“ Das sei schon bei Astoria Walldorf sowie gegen den 1.FC Saarbrücken (jeweils 1:1 nach 1:0-Führung) nicht gelungen, merkte der Sportdirektor an. „Wir haben eine offensive Mannschaft und müssen die Flucht nach vorne suchen. Andernfalls bekommt der Gegner die zweite Luft und wird mutiger.“

Doch Trainer Daniel Steuernagel setzte mit seinen Wechseln möglicherweise das gegenteilige Zeichen. Schon gegen Saarbrücken hatte er in Kevin Ikpide einen Abräumer gebracht. Der zwar beim VfB Stuttgart sowie der TSG Hoffenheim gut ausgebildete, jedoch in Offenbach noch nicht angekommene Defensivspieler sah dabei vor dem 1:1 nicht gut aus. Gegen Balingen sollte er ab der 61. Minute die gleiche Rolle spielen, doch Steuernagel beendete das Experiment vorzeitig, kehrte vom 4-1-4-1 zum System mit Doppelsechs zurück. Ikpide traf beim Gegentor keine Schuld, er strahlte aber auch keine große Sicherheit aus.

Die Worte von Mehic sind aber nicht als Kritik an Steuernagel zu verstehen. „Die Trainer werden das Spiel analysieren und mit der Mannschaft darüber sprechen. Man sollte jetzt nicht alles umwerfen. Das ist ein Lernprozess. Ich hoffe, das wird der Mannschaft Lehre genug gewesen sein“, sagt der Sportdirektor und nimmt die Spieler in die Pflicht: „Es gibt keine Vorgabe, sich nach dem 1:0 zurückzuziehen. Man muss mutig sein und Geduld haben. Irgendwann muss der Gegner aufmachen.“ Eventuell mangelt es auch an Erfahrung. Zuletzt fehlten die Routiniers Florian Treske (31, Zehenverletzung) und Lucas Albrecht (27, Schambeinprobleme). Beide werden diese Woche untersucht.

