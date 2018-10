Der eigene Absturz als Vorbild

Kickers Offenbach gegen Waldhof Mannheim - da geht es immer heiß her. Auch beim letzten Aufeinandertreffen in Mannheim im Oktober 2017 gab es heftige Diskussionen zwischen den Spielern, so wie hier zwischen Serkan Göcer (OFC) und Daniel Di Gregorio. (c)F.: Hübner

Offenbach - Die Offenbacher Kickers müssen am Samstag zum ewig brisanten Duell beim SV Waldhof Mannheim antreten. Dabei macht ausgerechnet der eigene Absturz in der vergangenen Saison den Kickers jetzt Mut für eine dringend notwendige Aufholjagd. Von Jochen Koch

Neun Punkte liegen die Mannheimer vor dem OFC. Das ist viel. Aber vor genau einem Jahr hatten die Kickers sogar zehn Punkte Vorsprung auf Mannheim. Am Saisonende lag der OFC fünf Punkte hinter dem SV Waldhof auf dem dritten Platz.

Im Oktober 2017 waren die Kickers souveräner Tabellenführer und hatten zehn Punkte Vorsprung auf Waldhof Mannheim. Ausgerechnet in Mannheim begann dann die herbstliche Schwächephase. Die Kickers verloren 0:2 und Trainer Oliver Reck schaffte es danach nicht mehr, die Mannschaft zu stabilisieren. Die Mannheimer machten Punkt um Punkt gut und überholten die Kickers in der Rückrunde noch.

Der Mannheimer Weg nach vorne und der eigene Absturz als Tabellenführer ist das Vorbild für die Kickers in ihrer jetzigen Situation. Wobei ein großer Unterschied zur letzten Saison auch nicht verschwiegen werden darf. Letzte Saison hatten der Tabellenerste und Tabellenzweite die Aufstiegschance. Diesmal zählt nur Platz eins.

Trotz des Neun-Punkte-Rückstands ist es noch zu früh, Platz eins abzuhaken. Mannheim hat eindrucksvoll gezeigt, dass man zehn Punkte Rückstand aufholen kann. Aber zwölf Punkte Rückstand, so viele wären es für die Kickers bei einer Niederlage in Mannheim, hat noch kein Regionalligist im Aufstiegsrennen wettgemacht. Das heißt: Mit einer Niederlage wäre der OFC in dieser Saison raus aus dem Meisterschaftsrennen und müsste mit den finanziellen Folgen klar kommen. Bei einem Unentschieden bliebe weiterhin die Hoffnung auf eine Aufholjagd erhalten. Und bei einem Sieg wäre der OFC im Aufwind und ein ernst zu nehmender Verfolger.

Für Trainer Daniel Steuernagel stellt sich jetzt vor Mannheim die Frage: Alles auf Sieg ausrichten, oder um jeden Preis zunächst die Niederlage und das endgültige Aus verhindern. Nach den Eindrücken aus dem Pokalspiel am Mittwoch bei Bayern Alzenau (3:2) werden die Kickers kaum mit riesigem Selbstvertrauen in der Carl-Benz-Arena antreten. Der Tabellenzweite der Hessenliga hatte den Tabellensechsten der Regionalliga am Rand der Niederlage. Zentimeter (Pfosten und Latte) sowie Jake Hirst retteten die Kickers.

„Die zweite Halbzeit war nicht so, wie wir spielen wollten. Man hat gesehen, wie gut die Alzenauer die freien Räume nutzen. Davor hatte ich gewarnt“, wunderte sich Steuernagel, wie sorglos seine Spieler ein halbes Dutzend Konterchancen zuließen. Die Qualität der Mannheimer Mannschaft wird nochmals um einiges höher sein, so dass die Kickers sich erheblich steigern müssen und Steuernagel sicher die eine oder andere Umstellung vornehmen wird.

Stabilität in der Defensive wird entscheidend sein, das könnte bedingen, dass der geschonte Lucas Albrecht wieder für Lovric Innenverteidigung spielen wird, Dennis Schulte könnte Julian Scheffler ersetzen und im defensiven Mittelfeld wäre Dren Hodja keine schlechte Wahl.

Aber nicht nur die Kickers müssen mit der Belastung einer englischen Woche in das Duell. Waldhof Mannheim war am Mittwoch im Badenpokal gefordert. Mit ähnlich viel Mühe wie der OFC setzte sich der Aufstiegsaspirant beim Oberligisten 1. CFR Pforzheim mit 1:0 durch.

„Wir müssen Alzenau schnell abhaken. Das war fußballerisch kein Meisterwerk, aber wir sind eine Runde weiter. Jetzt müssen wir gut regenerieren, es in Mannheim dann viel besser machen und natürlich gewinnen“, weiß auch Jake Hirst, dass der Dreier der auswärts zweimal erfolgreichen Offenbacher bei den daheim erst einmal bezwungenen Mannheimern (1:2 gegen SSV Ulm) Pflicht ist. „Das Weiterkommen im Pokal kann uns auch einen Schub geben. Wir sind immer für einen Sieg gut“, verbreitet Hirst Optimismus, den die Kickers in Sachen Vertragsverlängerung mit ihrem neuen Torjäger nicht mehr haben. Hirst und seine Berater haben die Vertragsverhandlungen abgebrochen. Das gerade erst entdeckte Sturm-Juwel scheint schon so viele Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt zu haben, dass es wohl nicht mehr lange in der Offenbacher Vitrine glänzen wird.

