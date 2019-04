Offenbach – Für Geschäftsführer Christopher Fiori ist er „ein Gesicht des OFC geworden“, für Sportdirektor Sead Mehic verkörpert er „all das, was Kickers Offenbach auszeichnet“ und sei eine „Identifikationsfigur“: Maik Vetter wurde nach der Vertragsverlängerung bis 2021 von den Verantwortlichen des OFC geradezu mit Lob überschüttet. VON CHRISTIAN DÜNCHER

„Das freut mich“, sagt der 27 Jahre alte Blondschopf. „Ich hoffe, dass ich dem auch in den kommenden zwei Jahren gerecht werden kann. “. .

Doch was genau zeichnet ihn aus? „Was andere über mich sagen, sollen sie selbst erläutern. Aber ich gebe immer gerne alles“, stellt Vetter klar. Der Mann mit der Trikotnummer acht besticht in der Tat durch seine extreme Einsatzbereitschaft. Er zählt nicht zu den Filigrantechnikern, gibt aber nie auf. Vetter ist ein Arbeiter, der auf dem Platz viele Kilometer abspult, jedem Ball nachsetzt und keinen Zweikampf scheut. Ein Mentalitätsspieler, wie Trainer Daniel Steuernagel gerne zu sagen pflegt. Und vielseitig einsetzbar ist er obendrein, hat im Feld schon auf allen Positionen gespielt.

Solche Leute sind gefragt. Laut Mehic hatte Vetter „lukrative Angebote“, auch aus der nächsthöheren Spielklasse. Der Allrounder berichtet von „zwei Drittligisten, die es immer wieder mal versucht haben“. Zu Namen äußert er sich nicht. Es heißt aber, Lotte, Meppen sowie Chemnitz hätten ihn auf dem Radar gehabt. Regionalligisten waren ebenfalls interessiert, „auch aus unserer Staffel“, wie Vetter betont. Vor allem einer der drei ambitionierten Saarland-Klubs soll sich intensiv um ihn bemüht haben. Der Spieler will das nicht kommentieren, sagt jedoch mit einem Augenzwinkern: „Als meine Familie vom Angebot eines anderen Vereins erfuhr, gab es quasi Streit.“ Denn: In seinem privaten Umfeld sind viele Leute „vom OFC-Virus infiziert“. Ein großer Teil der Verwandtschaft verfolgt die Spiele regelmäßig im Stadion, teilweise sogar auswärts. Auch das erklärt, warum Vetter verlängert hat.

„Ich fühle mich einfach extrem wohl“, sagt er. „Der OFC ist mein Zuhause geworden.“ Und das Rhein-Main-Gebiet ist seine Heimat. Vetter wurde in Frankfurt geboren, war immer nur in der Region aktiv (KSV Klein-Karben, Eintracht Frankfurt II, SV Wehen Wiesbaden) und wohnt mit der Familie in Rosbach bei Friedberg. Seine Freundin erwartet demnächst das erste gemeinsame Kind: ein Mädchen. Erwarteter Geburtstermin: 18. Mai, der Tag des letzten Heimspiels gegen Homburg. „Ich hoffe nicht, dass es zur Überschneidung kommt. Falls doch, geht für mich die Geburt vor“, stellt Vetter klar.

Auf dem Platz ist er ein Kämpfer, abseits des Rasens gehört der Publikumsliebling eher zu den ruhigeren Vertretern. Vetter ist ein geerdeter Typ, der die Dinge richtig einzuschätzen weiß. Dazu zählt auch, dass er parallel zum Fußball eine kaufmännische Ausbildung bei Kickers-Sponsor Sparda-Bank Hessen absolvierte und diese im Mai abgeschlossen hat. Dafür könne er der Sparda-Bank „nicht genug dankbar sein“. Und dem OFC, der ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen hatte.

Seit 2014 kam Vetter für die Kickers in 132 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 18 Tore. Den Großteil in der vergangenen Saison, als er im Sturm aushalf und es auf elf Treffer (zehn in der Liga, einen im Hessenpokal) brachte. Zu den Kickers kam er auf kuriose Art. Der damalige Coach Rico Schmitt suchte einen Defensivspieler, der unter die U23-Regel fiel, und fragte bei Berater Stefan Neumann an. Er empfahl Vetter, obwohl der seinerzeit von Bernd Reisig beraten wurde. „Ich hatte bei Wehen Wiesbaden einen Drittligavertrag, spielte aber nur in der zweiten Mannschaft. Es hat nicht gepasst. Daher habe ich mich über das Interesse des OFC gefreut. Einige Spieler und Stefan Neumann mussten Rico Schmitt aber erst überzeugen“, erinnert er sich.

Die Saison 2019/20 wird für Vetter also bereits die sechste im OFC-Trikot sein. Er hofft, dass noch der eine oder andere Stammspieler bleibt, sagt jedoch auch: „Es wird Veränderungen geben müssen.“ An der Zielsetzung ändert sich dadurch nichts: „Wie in den Jahren zuvor: endlich aufsteigen.“ Vetter weiß aber, dass das auch viele andere Vereine vorhaben.

Quelle: op-online.de