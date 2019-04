Zum Einstand gleich die erste Torvorbereitung

Gelungenes Debüt: Jakob Lemmer, hier in der U19-Hessenliga gegen Kassels Jan Luca Schmeer. Foto: Scheiber

Offenbach – Er war einer jener wenigen Lichtblicke beim insgesamt ernüchternden 2:2 der Offenbacher Kickers in Balingen. An diesem Samstag aber wird Jakob Lemmer wohl nicht zu seinem zweiten Einsatz bei den Regionalliga-Profis kommen.

Der seit gestern 19-Jährige, der in Balingen mit einer perfekt getimten Flanke auf Moritz Reinhard das 1:2 und damit die späte Wende einleitete, ist am Sonntag in der U19-Hessenliga fest eingeplant.

Während es für die Regionalliga-Profis gegen Pirmasens (Samstag, 14 Uhr) nur noch um einen ehrenvollen Abschied aus der Saison geht, spielt die U19 um die Meisterschaft in der Hessenliga. Am Sonntag (11 Uhr) trifft der Tabellenführer im Topspiel auf Verfolger SV Wehen Wiesbaden. Lemmer, der im Hinspiel zum 1:0-Sieg traf, seit geraumer Zeit regelmäßig mit den Profis trainiert und ein Kandidat für einen (U23-) Platz im künftigen Kader ist, soll dann auf der offensiven Außenbahn wirbeln.

In Balingen tat er das nach seiner Einwechslung in der 65. Minute durchaus eindrucksvoll. Mutig ging er in die Dribblings, versuchte das Spiel schneller zu machen. „Ich habe mich sehr gefreut über die Einsatzzeit“, gab sich der Usinger bescheiden. Nicht unwahrscheinlich, dass Lemmer weitere Bewährungschancen erhält. OFC-Sportdirektor Sead Mehic hat mit den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums vereinbart, nach dem U19-Topspiel gegen Wehen über die Zukunft einzelner Spieler zu beraten.

Lemmer, der 2016 vom Nachwuchs der Frankfurter Eintracht zum OFC wechselte und in der U17-Bundesliga 25-mal zum Einsatz kam (fünf Tore), gehört wie Mittelfeldspieler Leonidas Tiliudis dazu. U19-Coach Steven Kessler ist sehr angetan von seinem Rechtsaußen. „Jakob macht den komplettesten Eindruck. Er ist schnell, zweikampfstark, hat eine gute Technik sowie einen guten Abschluss.“ Und noch eine Qualität besitzt der 1,78 Meter große junge Mann mit dem stärkeren rechten Fuß. „Er ist ein ruhiger, sachlicher, guter Junge, der weiß, was er will und andere auch motiviert“, lobt Kessler. jm

Quelle: op-online.de