Ende der harten Zeit in Aussicht

Dennis Schulte spielte in dieser Saison in der Liga erst 59 Minuten. - Foto: Hübner

Offenbach - Ob in der Abwehr Stefano Maier und Benjamin Kirchhoff, im Mittelfeld Dren Hodja und Serkan Göcer oder die drei Neuzugänge in der Offensive – die Saison der Offenbacher Kickers bringt bisher fast nur Gewinner hervor. Von Daniel Schmitt

Dennis Schulte erlebt den umgekehrten Weg – er hat noch nicht einmal eine Nebenrolle inne. Das könnte sich nun ändern.

Fünf Minuten durfte Schulte am ersten Spieltag Ende Juli gegen die TSG 1899 Hoffenheim II mitmischen, danach musste er sich lange Zeit gedulden. Erst knapp zwei Monate später stand der Abwehrspieler der Offenbacher Kickers in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder auf dem Rasen. Weil sich der etatmäßige Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis am vergangenen Montag beim 4:1 gegen den FSV Frankfurt früh am Oberschenkel verletzt hatte, schickte Trainer Oliver Reck schon nach 36 Minuten Schulte auf den Platz. Und der 27-Jährige lieferte sofort ab. Für Reck sogar so gut, dass er ein Sonderlob verteilte: „Dennis hat zurzeit keine leichte Situation. Er hat das nach seiner Einwechslung hinten links wirklich bravourös gelöst.“

Schwierige Situation? Das ist fast noch untertrieben. Denn Schulte, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, spielte quasi noch gar keine Rolle. Während er in der vergangenen Runde 25 Mal meist an der Seite von Kirchhoff das Innenverteidiger-Duo komplettierte, ist er nach der Rückkehr von Maier ins zweite Glied gerutscht. Auf der linken Seite, für die Schulte 2013 vom damaligen Kickers-Trainer Rico Schmitt aus Jena geholt wurde, hat Theodosiadis die Nase vorne.

„Es ist wichtig, dass Spieler, die längere Zeit nicht gespielt haben, sofort auf dem Platz funktionieren, wenn sie gebraucht werden“, sagt Reck und macht Schulte damit indirekt Mut. Denn am Dienstag im Heimspiel gegen Astoria Walldorf (14 Uhr) könnte genau dies der Fall sein. Zwar entpuppte sich die Oberschenkel-Verletzung von Theodosiadis als nicht allzu gravierend, Kickers-Sportdirektor Sead Mehic deutete aber schon an, im Zweifel lieber kein Risiko eingehen zu wollen. Zumal Schulte mit 172 Regionalliga-Einsätzen sicher ausreichend Erfahrung mitbringt, um gegen Walldorf auf dem Platz bestehen zu können. Es deutet sich also auch für den 27-Jährigen endlich das Ende seiner Nebenrolle an.

