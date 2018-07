Endres bangt um seinen Doppelstatus

Offenbach - Beständigkeit ist im Fußball eher eine Seltenheit. Auf eine Sache konnte man sich bei den Offenbacher Kickers jedoch seit dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Südwest verlassen: Sofern Daniel Endres auf dem Platz stand, trug er auch die Spielführerbinde am Arm.

In 148 Partien war das seit 2013 der Fall. Ob das so bleibt, ist jedoch – wie berichtet – noch völlig offen. Zwar zählt Endres zum Kreis der Kandidaten, wie Trainer Daniel Steuernagel betonte, doch aus diesem würde sich der mit Abstand dienstälteste Kickers-Spieler (seit 1995 im Verein) zwangsläufig verabschieden, wenn er das Duell mit Sebastian Brune um den Platz zwischen den Pfosten verliert.

Unter den Trainern Rico Schmitt (2013 bis 2016) sowie Oliver Reck (2016 bis 2018) war Endres stets die unangefochtene Nummer eins und auch immer Kapitän. Dass er nun erstmals um diesen Doppelstatus bangen muss, liegt nur bedingt daran, dass sich der neue Coach erst ein genaues Bild von allen Spielern machen will. Urgestein Endres war vergangene Saison zwar unterm Strich ein guter Rückhalt, wirkte aber nicht mehr ganz so sicher wie früher. Auch außerhalb des Platzes agierte der mit 33 Jahren älteste Spieler im Kader nicht immer souverän. Dass er in einer Fernsehsendung dem Erzrivalen Eintracht Frankfurt den Einzug in den Europapokal wünschte, mag man ehrlich nennen – und die zum Teil hasserfüllten Reaktionen einiger Fans überzogen. Das gilt auch für die Anfeindungen nach Endres’ Patzer im Spiel beim TSV Steinbach. Fakt ist aber, dass der gebürtige Offenbacher in der abgelaufenen Saison als Kapitän mehrfach nicht den Ton traf, den viele Fans und teilweise auch die Vereinsführung hören wollten. Dass er in der Phase, in der die Kickers den großen Vorsprung auf Platz drei verspielten, die Negativentwicklung nicht ansprach, sondern darauf verwies, dass man alles noch in der Hand habe, kam nicht gut an. Ebenso seine aktive Rolle beim Fan- und Presseboykott nach dem Ulm-Spiel.

Endres’ Vertrag läuft (ebenso wie Brunes) zum Saisonende aus. Inwiefern er die Chance erhält, sich auf dem Platz für einen neuen zu empfehlen, ist unklar. Wie offen das Rennen ist, zeigen die Einsatzzeiten in den Testspielen. Endres und Brune durften jeweils 225 Minuten ran, Talent Bilal Jomaa Zabadne 180. - cd

Quelle: op-online.de