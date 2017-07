Endres gibt Comeback in Alzenau

Offenbach - Daniel Endres kann es kaum erwarten. „Ich freue mich jetzt schon darauf“, sagte der Torhüter der Offenbacher Kickers am Freitag. Die Rede ist von seinem Comeback.

Fünfeinhalb Monate nach seiner Meniskusoperation soll der 32-Jährige am Samstag im letzten Vorbereitungsspiel bei Bayern Alzenau (15 Uhr) erstmals wieder zwischen den Pfosten stehen und nach Möglichkeit durchspielen. „Das letzte Mal ist eine Ewigkeit her. Andere fallen mit einem Kreuzbandriss so lange aus. Mental war das eine sehr schwere Zeit“, gibt das OFC-Urgestein zu.

Nach Belastungen hatte Endres immer wieder Probleme. Das Knie wurde dick. Zuletzt trainierte er individuell. Der Fokus lag auf Kraft und Stabilität. Das half. Am Freitag übte Endres erstmals wieder mit den Kollegen und gab danach Entwarnung: „Ich habe keine Schmerzen. Es ist zwar noch nicht ganz so, wie ich es mir wünsche. Aber bis zum ersten Spiel habe ich ja noch etwas Zeit.“ Beim Auftakt am 29. Juli in Hoffenheim im Tor zu stehen, sei sein „klares Ziel“, so Endres. „Der Trainer hat aber das letzte Wort.“ - cd

Quelle: op-online.de