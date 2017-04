„Endspiel“ für den OFC

Offenbach - Beide eint, dass sie einst in der 1. Liga spielten. Wenn die Offenbacher Kickers am Sonntag (14 Uhr) den FC Homburg empfangen, geht es für beide um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Von Christian Düncher

Die Konkurrenz ist Oliver Reck egal. „Was auf anderen Plätzen passiert, interessiert uns nicht. Wir wollen zu Hause einen Dreier setzen“, sagt der Trainer der Offenbacher Kickers vor dem Duell mit dem FC Homburg. Sieben Begegnungen bleiben dem OFC noch, um über den Strich zu klettern – und den taumelnden Saarländern (im neuen Jahr erst fünf Punkte aus sieben Spielen), um über diesem zu blieben. Beide Teams trennen lediglich drei Punkte

Für die Kickers bietet sich in diesem ersten „Endspiel“ aufgrund der besseren Tordifferenz die Chance, den FCH zu überholen. Doch gewonnen hat der OFC seit drei Spielen nicht mehr: 1:2 bei Spitzenreiter Mannheim, 0:0 gegen den Tabellenzweiten Elversberg sowie bei Abstiegskonkurrent Kaiserslautern. „Wir verteidigen zusammen gut. In der Offensive müssen wir aber noch etwas zulegen“, bilanziert Verteidiger Benjamin Kirchhoff. Reck sieht es ähnlich: „In der Offensive waren wir zuletzt nicht so sehr erfolgreich. Das eine oder andere Tor hätte uns sicher gut getan.“ In den jüngsten drei Spielen habe man jeweils die Chance gehabt, in Führung zu gehen, diese aber nicht genutzt, so der Trainer. Sorgen mache er sich jedoch nicht: „Uns hat nur die letzte Konsequenz gefehlt.“

Zufrieden ist Reck hingegen mit der Defensive. „Wir haben 2017 erst vier Gegentore kassiert, das ist schon ein gewisser Faustpfand“, sagt er. Denn: „Ich habe in meiner Karriere die Erfahrung gemacht, dass immer die Teams ihr Ziel erreichen, die hinten gut stehen.“

Im Hinspiel war der OFC die klar bessere Mannschaft, erhielt Lob vom Gegner, verlor aber 0:1. „Wir brauchen kein Lob, wir brauchen Punkte“, stellt Reck klar. Eine Niederlage können sich die Kickers ohnehin nicht erlauben, der FC Homburg wäre dann sechs Punkte entfernt. Auch ein Remis würde nicht helfen. Verbal ist Reck ohnehin voll auf Sieg eingestellt. Er weiß aber: „Man kann nur gewinnen, wenn man Tore erzielt.“ Da trifft es sich sehr gut, dass in Ko Sawada und Robin Scheu zwei Offensivspieler, die zuletzt verletzt gefehlt hatten, wieder trainieren. Ob sie gegen Homburg schon im Kader stehen, ließ Reck offen.

Ein Leistungsträger hat unterdessen seinen auslaufenden Vertrag verlängert: Marco Rapp, der seit einem Syndesmosebandriss (zugezogen am 5. März bei der 0:1-Niederlage in Trier) ausfällt, unterschrieb ein neues Arbeitspapier, das für die 4. und 3. Liga gültig ist. Den Spezialschuh, den er derzeit noch trägt, braucht er zwar ab Montag nicht mehr und die Krücken nur noch zwei, drei Wochen. Spielen kann er in dieser Saison aber nicht mehr. Dass man ihm dennoch einen neuen Vertrag angeboten hat, sei „nicht gang und gäbe“, betont Rapp. „Das hilft mir sehr.“ Und er hilft dem OFC. „Es ist eine tolle Sache, dass er sich in dieser Situation bekennt. Das ist auch ein Zeichen“, sagt Reck und appelliert vor dem „Endspiel“ auch an die Fans: „Wir wollen unsere Heimbilanz weiter aufpolieren. Dafür brauchen wir unser tolles Publikum.“ Erwartet werden erneut mehr als 6000 Zuschauer, es wurden Freikarten an Schulen in Stadt und Kreis verteilt.

