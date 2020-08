Erinnerungsstück mit Makel

Offenbach – Er verkörpert den größten Erfolg der Vereinsgeschichte und gehört folglich auch im Fanmuseum der Offenbacher Kickers zu den allergrößten Attraktionen: der DFB-Pokal. „Für uns gibt es ja viele besondere Dinge, aber das ist natürlich ein sehr seltenes Stück, vor dem die Leute gerne verweilen, und das auch ein beliebtes Fotomotiv ist“, berichtet Thorsten Franke, der Gründer des OFC-Fanmuseums. Es kommt sogar vor, dass seine Mitstreiter und er mit dem Cup auf Tour gehen: „Bei Festen ist er sehr gefragt.“ Obwohl der ausgestellte Pott zwei kleine Makel hat.

„Ist leider nicht das Original, das macht ja der DFB nicht“, erklärt Franke. Aber der Verband gestattet es zumindest, Nachbildungen anfertigen zu lassen. Ein solches Replikat gab 2010 der damals in Offenbach ansässige Kernkraftwerks-Spezialist Areva in Auftrag und schenkte es dem Fanmuseum. Originalgetreu bis ins letzte Detail ist es allerdings nicht, wie Franke verrät. Zwar lautet der „letzte Eintrag“ auf dem Pokal „Kickers Offenbach“. „Damals war der Sockel aber viel kleiner. Wir haben die Variante mit dem großen Sockel.“ Da seit 1970 nämlich jedes Jahr ein neuer Name hinzukam, musste der Fuß des sechs Kilo schweren Original-Cups immer wieder verlängert werden, um Platz zu schaffen.

„Ich hoffe, dieser Pokal ist Ansporn für Fans und Profis gleichermaßen, an den Erfolg der Kickers in den 70er Jahren anzuknüpfen“, hatte der damalige Areva-Standortchef Stephan Krüger 2010 gesagt. Neue Titel kamen seither jedoch nicht hinzu. So bleibt lediglich die Erinnerung an lange zurückliegende Triumphe, wie den von 1970. Ex-Oberbürgermeister Horst Schneider hatte es vor zehn Jahren auf den Punkt gebracht: „Der Pokalsieg der Kickers ist ein Stück Offenbacher Stadtgeschichte und rund um den Bieberer Berg fest im kollektiven Gedächtnis verankert.“

Im ganzen Trubel rund um den großen Erfolg hatten die Stadtoberen seinerzeit aber nicht daran gedacht, die naheliegendste aller Ehrungen vorzunehmen. Der Eintrag in das Goldene Buch wurde erst 2010 nachgeholt, „da es vergessen worden war“, erklärt Franke.

Der Akt im Rathaus bildete damals den Beginn der dreitägigen Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Pokaljubiläums. 13 Akteure aus dem erfolgreichen OFC-Team von 1970 waren nach Offenbach gekommen und durften in der Pause des „Erinnerungsspiels“ gegen den damaligen Finalgegner 1.FC Köln noch mal mit dem DFB-Pokal jubeln. Einige brachten sogar Geschenke mit. Torhüter Karl-Heinz Volz und Offensivspieler Horst „Pille“ Gecks überließen dem Fanmuseum die Trikots, die sie im Endspiel getragen hatten.

„Das sind natürlich Highlights in unserer Sammlung“, schwärmt Franke. „Der eine hat das 2:0 erzielt, der andere beim Stand von 2:1 den Elfmeter gehalten.“ Doch zum Thema „DFB-Pokalsieg 1970“ gibt es im Fanmuseum noch viel mehr zu sehen. „Wir haben zahlreiche Unterlagen“, berichtet der Gründer und Geschäftsführer. Zeitungsartikel, Endspielplakate, Eintrittskarten und Programmhefte gehören ebenso zum Fundus wie Fotos, die im Archiv schlummern. Auch ein Original-Siegerwimpel sowie Urkunden sind in den Räumen an der Aschaffenburger Straße ausgestellt. „Darauf kann man schon stolz sein“, meint Franke. Eine Aussage, die doppelt gilt: für den DFB-Pokalsieg sowie die Erinnerungsstücke, die dazu im Fanmuseum zusammengetragen wurden.

. Das Fan-Museum finanziert sich durch Spenden, Sponsoren und Patenschaften: kickersfanmuseum.de.

Von Christian Düncher