„Erst schaut jeder für sich“

Dreieich - Die Scouts des SC Hessen Dreieich hören auf die gleichen Namen wie das Trainer-Duo. „Eine eigene Scouting-Abteilung? Soweit sind wir noch lange nicht“, sagt Rudi Bommer, Trainer des Aufsteigers in die Fußball-Regionalliga Südwest. Von Jörg Moll

Schon am Sonntag, einen Tag nach dem 1:1 beim FSV Mainz 05 II hat er den nächsten Gegner SSV Ulm 1846 (Samstag, 14 Uhr) studiert.

Weil Gegnerbeobachtung in der vierthöchsten Spielklasse unabdingbar ist, teilt sich Bommer die Scoutingaufgaben mit seinem Assistenztrainer Ralf Weber. Beide schauen sich die allen Klubs zur Verfügung gestellten Videoaufnahmen an. „Erst jeder für sich, dann setzen wir uns zusammen und jeder bringt seine Erkenntnisse ein“, verrät Bommer. Was der 61-Jährige vom SSV Ulm 1846 sah, hat ihn schwer beeindruckt: „Das ist eine sehr gute Mannschaft.“ Mit 22 Punkten aus elf Spielen stehen die „Spatzen“ auf Rang zwei, sind damit erster Verfolger des SV Waldhof Mannheim (25).

Daran ändert auch wenig, dass in dem früheren Aschaffenburger Luigi Campagna die ordnende Hand im defensiven Mittelfeld ebenso gelbgesperrt ist wie Offensivmann Ardian Morina. In Nicolas Jann fehlt den Schwaben ein weiterer Akteur wegen einer Rotsperre. Dennoch weiß auch Bommer, dass Ulm, das im DFB-Pokal zudem mit einem 2:1-Sieg gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt glänzte, über einen für Regionalliga-Verhältnisse üppig ausgestatteten Kader verfügt. Trainer Holger Bachthaler hat bereits 22 Feldspieler in den ersten elf Partien eingesetzt. „Für uns ist das ein Spiel wie gegen den FC Homburg“, vergleicht Bommer. Auch in dieser Begegnung des 7. Spieltags war der SC Hessen als Tabellenletzter gegen den damaligen Zweiten aus dem Saarland klarer Außenseiter, feierte dann aber durchaus verdient seinen ersten Saisonsieg (1:0).

„Ich schicke meine Jungs immer auf den Platz, um zu gewinnen“, betont Bommer: „Wir können in unserer Situation doch nur gewinnen.“ Die Zuversicht beim Trainer des SC Hessen wächst von Woche zu Woche. „Die Mannschaft findet sich“, sagt er mit Blick auf die zahlreichen Verstärkungen im Laufe der Saison. „Normalerweise brauchst du sechs Wochen Vorbereitung, um dich einzuspielen“, sagt Bommer. Doch Ex-Profis wie Constant Djakpa, Dominic Raum, Uwe und Kai Hesse, die lange ohne Spielpraxis auf höherem Niveau waren, haben sich erstaunlich schnell eingefunden. Gleiches gilt für Mittelfeldabräumer Kevin Pezzoni.

„Wir haben jetzt richtig Spaß im Training“, konstatiert Bommer. Das Selbstvertrauen ist zurück. Dazu haben auch fünf Punkte aus den letzten vier Partien beigetragen, vor allem aber der Auftritt beim 1:1 in Mainz. Die Dreieicher, ohnehin durch Rau, Djakpa und Pezzoni viel stabiler in der Defensive, zeigten sich auch im Angriffsspiel verbessert. „Wir haben viele Chancen kreiert“, lobt Bommer. Und wenn dann das Trainerduo Bommer/Weber die richtigen Schlüsse aus den Tipps der Scoutingabteilung Bommer/Weber zieht, könnte es was werden mit dem zweiten Saisonsieg.

