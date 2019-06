Offenbach – Nach dem offiziellen Trainingsauftakt im Sparda-Bank-Hessen-Stadion verspürt Sead Mehic eine immer größer werdende Freude auf die neue Saison. „Die Euphorie ist langsam greifbar“, registriert der Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. VON JÖRG MOLL

Sichtbar wurde das unter anderem an der Besucherzahl am Mittwochabend. 800 Fans waren an den Bieberer Berg gekommen, um die offizielle Präsentation der neuen Trikots, vor allem aber der insgesamt zwölf neuen Spieler anzusehen. Jeder Akteur des aktuell 24 Spieler umfassenden Kaders wurde extra aufgerufen und durfte dann winkend auf den Platz laufen. In Linksverteidiger Julian Scheffler und Niklas Hecht-Zirpel liefen auch zwei Akteure auf, deren Zukunft trotz bestehenden Vertrages nicht gesichert ist.

Als einziger noch nicht einsatzbereit ist Leonidas Tiliudis. Der Kapitän der U19, die gerade das Triple aus Hessenmeisterschaft, Hessenpokalsieg und Aufstieg in die U19-Bundesliga schaffte, kuriert eine Schambeinentzündung aus. „Die Verletzung wurde früh erkannt und behandelt, ich gehe davon aus, dass er bald ins Training einsteigen kann“, meinte Mehic. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hatte wie Rechtsaußen Jakob Lemmer einen Anschlussvertrag bei den Profis erhalten.

Alle Spieler wurden mit großem Applaus begrüßt. Vor allem die Neuen waren sehr angetan – insbesondere vom Andrang. „Das ist wie bei einem Bundesligisten“, meinte Kevin Pezzoni. Der 30-Jährige war vom SC Hessen Dreieich nach Offenbach gekommen: „Es ist einfach geil, vor solchen Zuschauern aufzulaufen.“ Für Ronny Marcos, einst beim Hamburger SV, zuletzt beim Nord-Regionalligisten Eintracht Norderstedt am Ball, „sind die vielen Zuschauer nicht selbstverständlich, daher ist es umso schöner, dass wir das erleben dürfen“.

Gas geben, voll fokussieren, angreifen – das waren die Vokabeln, die die Spieler und Verantwortlichen am häufigsten nutzten. Das Ziel Aufstieg verkniffen sich dagegen alle Beteiligten. „Wenn ich das jetzt sage und wir haben dann eine kleine Krise, springen alle im Dreieick“ sagte Richard Weil lachend. Der 31-Jährige, der vom Zweitliga-Absteiger Magdeburg an den Bieberer Berg wechselte, soll wie Pezzoni oder Luigi Campagna (SSV Ulm 1846) jene Schwächen abstellen, die Trainer Daniel Steuernagel nach Platz fünf vergangene Saison im Kader ausgemacht hatte. „Dem Kader hat Mentalität, Erfahrung und Führungsstärke gefehlt“, meinte Steuernagel, der ankündigte, „viel zusammen zu arbeiten“, um schnell ein gutes Team zu formen. Helfen soll dabei auch ein Teambuilding-Trainingslager. Wann und wo das stattfindet, steht nicht fest. Mehic: „Aber wir arbeiten daran.“

Nach dem Showtraining im Stadion begann gestern endgültig der harte Vorbereitungsalltag. Heute folgen zwei weitere Einheiten, am Wochenende die ersten beiden Testspiele. Am Samstag (16 Uhr) tritt der OFC beim Dieburger A-Ligisten FSV Groß-Zimmern anlässlich des 100. Geburtstages an. Am Sonntag (15 Uhr) wartet im SSV Lindheim (Kreisliga B Büdingen) der Ex-Klub von Daniel Steuernagel und Sead Mehic. Ob dann auch Testspieler Bastian Kurz mitwirken wird, ist offen. Der 22-Jährige stellte sich gestern im Training vor. Der Linksaußen spielte zuletzt für den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern (5 Tore/2 Vorlagen in 28 Einsätzen). Zuvor war er in der 3. Liga für RW Erfurt am Ball (23 Spiele).

Quelle: op-online.de