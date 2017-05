„Für die Fans musst du beißen und kämpfen“

Offenbach - Endspiel für die Offenbacher Kickers. Mit einem Heimsieg am Samstag gegen die TSG Hoffenheim II können die Kickers den Klassenerhalt in der Regionalliga perfekt machen. Von Jochen Koch

Wieder einmal ein Alles-oder-nichts-Endspurt für die Kickers, die in den letzten 16 Jahren sechsmal in den letzten zwei Saisonspielen um Aufstieg oder Abstieg kämpfen mussten. Thorsten Judt (46) weiß, was man braucht, um in diesen prekären Situationen zu bestehen. Er schaffte es als Kapitän der Offenbacher Kickers dreimal und durfte dann mit den Fans unvergessliche Jubelfeiern im Stadion durchziehen. 2005 der Aufstieg in die 2. Liga, 2006 und 2007 der Klassenerhalt in der 2. Liga. Aber beim vierten Endspiel ist dann auch Judt gescheitert: 2008. Dem OFC hätte im letzten Spiel ein Punkt in Osnabrück gereicht - 0:3, der bittere Abstieg, von dem sich der OFC nie mehr erholt hat.

Thorsten Judt, wie geht man in solche Alles-oder-nichts-Spiele?

Das ist typabhängig. Ich war aufgrund meines fortgeschrittenen Alters relativ gelassen. Zehn Jahre vorher hätte ich mir als junge Spieler vielleicht in die Hosen gemacht. Aber in Offenbach war ich erfahren und hatte auch meine beste sportliche Zeit – mit Selbstsicherheit und Vertrauen in die eigene Stärke. Dann kommt es immer auf die Zusammensetzung der Mannschaft an.

Inwiefern?

Zum Beispiel 2005 in Mainz, da hatten wir sehr viel Erfahrung und einige Anführer auf dem Platz. Cesar Thier, Markus Happe, Bruno Akrapovic, ich, Saca Ciric. Wir alle hatten schon einige Schlachten geschlagen, uns hat nichts nervös gemacht. Dann spielt der Zusammenhalt in der Mannschaft natürlich auch eine große Rolle. Der war in Offenbach zu meiner Zeit immer richtig gut. Ganz ehrlich, wir waren fast alle richtig gute Freunde. Das war schon eine geile Zeit.

Aber 2008 hat alles nichts geholfen. Abstieg in Osnabrück.

Ja, leider. Und dabei waren wir die ganze Saison vorher nicht einmal auf einem Abstiegsplatz. Aber ausgerechnet im 34. und letzten Spiel haben wir eine grottenschlechte Leistung abgeliefert, da hat gar nichts funktioniert.

Gibt es eine spezielle Vorbereitung vor solchen Endspielen?

Ich habe nichts anders gemacht als vorher. Natürlich macht man sich mehr Gedanken, aber mehr um andere. Um jüngere Mitspieler, schaut, ob man den einen oder anderen Tipp geben kann.

Rechnet man die Tabellenvarianten durch, was reicht, wenn der Konkurrent gewinnt oder verliert?

Ich habe mich immer mit der Tabelle auseinandergesetzt. Natürlich sagt man nach außen, wir konzentrieren uns nur auf uns, aber mir kann keiner erzählen, dass er nicht auf die Tabelle schaut und alles durchrechnet.

Was spürt man von diesen bevorstehenden Finalspielen unter der Woche?

Das ist natürlich nicht zu verdrängen. In jeder Zeitung steht was dazu. Jeder spricht einen darauf an. Dann kommt es eben darauf an, ob man sich auf so ein Spiel freut, oder ob es eine Belastung wird.

Wie war das bei Ihnen?

Mich hat es jedes Mal besonders motiviert. Für junge Spieler ist das vielleicht nicht so einfach. Die werden auf so eine Situation ja auch nicht speziell vorbereitet, da kommt kein Psychologe. Oder jetzt in der Regionalliga-Mannschaft gibt es kaum alte Ex-Profis, die so etwas mitgemacht haben und dir weiterhelfen.

Ist es ein Vorteil, dass man im eigenen Stadion alles klar machen kann, oder kann dadurch der Druck auch zu groß werden?

Ach, kommen sie mir nicht dem Druck. Druck hat man in einem Champions-League-Finale vor 90000 Zuschauern und Millionen am Bildschirm. Aber vor wieviel Zuschauern spielt der OFC? 6500 gegen Koblenz, ein paar mehr am Samstag gegen Hoffenheim. Als Spieler weiß ich doch, ich habe die Zuschauer als Faustpfand. Die Fans im Rücken, diese Begeisterung und Unterstützung auf dem Bieberer Berg, das beflügelt die Spieler.

Also, positiver Druck?

Ja sicher. Bei uns war es immer eng. Da denkt man natürlich auch an die Zuschauer, für die steht ja auch einiges auf dem Spiel. Viele geben ihr letztes Hemd für die Kickers. Für die gibt es nur die Kickers. Da lohnt es sich doch, für die zu beißen, zu kämpfen und alles zu geben.

Ist es ein Vorteil, wenn es für den Gegner um nichts mehr geht? Cottbus wäre 2006 bei einem Sieg gegen Offenbach aufgestiegen, hat aber 2:0 verloren. 2007 war Braunschweig schon abgestiegen, hat den OFC beim 1:1 aber fast mit runtergerissen.

Pauschal kann man das nicht sagen. Kommt ganz auf das Spiel an. Der Gegner kann zum Beispiel locker aufspielen, kann aber, wenn es 1:0 für Offenbach steht, auch sagen, komm’ lass es laufen, geht ja um nichts mehr. Und im Hinterkopf ist der Gegner vieleicht auch froh, dass er nächste Saison wieder nach Offenbach und vor dieser geilen Kulisse spielen darf.

Wie müssen die Kickers an das Spiel gegen Hoffenheim herangehen?

Ich sehe die Situation nicht dramatisch. es sind noch zwei Spiele, also zwei Chancen. Da muss man sich als Spieler keinen unnötigen Druck machen. Außerdem sind die Kickers gut drauf, sind selbstbewusst. Ich mache mir wenig Sorgen

Gibt es Psychotricks vor solchen Spielen?

Wir haben eine Zeit lang mit Laganda zusammengearbeitet, das war ja so eine Art psychologische Unterstützung. Manchen hat es geholfen. Man kann versuchen, an der einen oder anderen Stellschraube noch zu drehen. Das kann was bringen, muss aber nicht. Ich persönlich habe nichts verändert vorher, aber ich hatte auch nie Rituale, so von wegen zuerst mit dem linken Fuß auf den Platz.

Wie müssen sich in so einer Alles-oder-nichts-Begegnung die Führungsspieler einbringen?

Es ist natürlich jetzt besonders ihre Aufgabe, andere mitzuziehen. Wenn man den Eindruck hat, alles passt, muss man gar nichts machen. Aber Larifari-Einstellung geht gar nicht. Da muss man auch schon im Training entgegen wirken. Dann müssen Führungsspieler auch mal dazwischen hauen.

Welche Rolle spielt der Trainer vor solchen Spielen?

Wir hatten in diesen vier Endspielen, die ich in Offenbach mitgemacht habe, meistens erfahrene Trainer, die wussten genau, was sie taten und haben so auch auf die Mannschaft gewirkt. Hans-Jürgen Boysen hat uns vor dem Spiel in Mainz unsere Stärken klargemacht. Wolfgang Frank hat vor dem letzten Spiel gar nicht viel verändert. Der Trainer muss einfach immer vorleben, was er von den Jungs auch verlangt. Aber da habe ich bei Oliver Reck überhaupt keine Bedenken. Der ist so erfahren und weiß genau, was er tun muss. Er wird die Jungs schon auf Vollgas einstellen.

Schafft der OFC am Samstag gegen Hoffenheim die drei Punkte zum Klassenerhalt?

Die Kickers wollen im eigenen Stadion alles klarmachen. Außerdem: Auf das letzte Spiel zu hoffen, das muss nicht sein. Also: Natürlich kriegen sie das hin.

