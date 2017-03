Ex-Präsident fordert Schadenersatz von Kutz

Offenbach - Helmut Spahn ist hin- und hergerissen. „Ich bin jemand, der sagt, wenn ich Recht habe, will ich auch Recht bekommen“, stellt der Präsident der Offenbacher Kickers klar, betont jedoch zugleich: „Man muss auch abwägen. Von Christian Düncher

“ Für den OFC, dessen Klage gegen den Neun-Punkte-Abzug am Dienstag vom Ständigen Schiedsgericht der Regionalliga abgewiesen worden war, stellt sich eine entscheidende Frage: Ist es noch zielführend, in dieser Sache weiter juristisch vorzugehen?.

Nächste Instanz wäre ein ordentliches Gericht. Noch vor einigen Wochen hatte Spahn angekündigt, zur Not diesen Weg beschreiten zu wollen. Inzwischen klingt das anders, auch weil das Verfahren vor dem Schiedsgericht deutlich länger als erwartet gedauert hat. „Terminlich wird die Sache nicht mehr rechtzeitig zu klären sein“, sagt Spahn mit Blick auf den Spielplan der Regionalliga Südwest. Saisonende ist am 20. Mai. Bis dahin würde es sicherlich keine Gerichtsverhandlung geschweige denn ein Urteil geben. „Es sieht so aus, dass wir den Ligaerhalt rein sportlich schaffen müssen“, sagt der OFC-Präsident, der aber weiterhin erst die schriftliche Begründung des Schiedsgerichts abwarten will.

Geht es nach Frank Ruhl, wird die Sache den OFC zumindest beim Abstieg noch juristisch beschäftigen, aber nicht mehr mit der Regionalliga auf der Gegenseite. „Die OFC GmbH muss sich Schadensersatzansprüche gegen den einstigen Geschäftsführer Remo Kutz offen halten, sollte sie wegen der neun Punkte absteigen“, fordert der einstige OFC-Präsident, der inzwischen im Aufsichtsrat sitzt. Kutz, mittlerweile Vizepräsident, hatte den Insolvenzantrag, der den Abzug von neun Punkten zur Folge hatte, drei Tage nach dem Ende der Saison 2015/16 gestellt. Vier Tage früher und der Punktabzug hätte die Kickers in der abgelaufenen Saison getroffen – ohne Folgen.

Das Urteil des Schiedsgerichts ist für Ruhl derweil „keine Überraschung“, wie er betont. „Die Erfolgsaussichten waren aus Sicht des OFC eher gering.“

Auch die Spieler nahmen die Entscheidung recht gefasst auf. „Wir hätten uns über ein paar zusätzliche Punkte nicht beschwert“, sagt Kapitän Daniel Endres, „aber wir haben nicht damit geplant. Das wäre der falsche Ansatz gewesen. Insofern ist das kein Rückschlag, wir fallen auch nicht in ein Loch. Ich bin davon überzeugt, dass wir es sportlich schaffen.“

Die Stimmungslage bei den Anhängern sei nach dem Urteil „breit gefächert“, berichtet Stefan Pölzl, der OFC-Fanbeauftragte. „Einige schimpfen aufs Schiedsgericht, andere sagen, dass der OFC ohnehin noch nie Glück hatte. Bei vielen herrscht aber nun eine Jetzt-erst-recht-Stimmung. Es ist sogar so, dass das Urteil für ein Zusammenrücken gesorgt hat. Ich persönlich hatte auf einen Vergleich gehofft, damit wäre die Sache beendet gewesen. So ist es ein Nebenkriegsschauplatz, den man nicht braucht.“

