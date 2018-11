Steuernagel testet Dreierkette gegen Bundesligist FSV Mainz 05 

Wiedersehen macht Freude: Der frühere Offenbacher Niko Bungert (links) nutzte das Testspiel auf dem neuen Naturrasen im Sana-Sportpark am Wiener Ring zu 60 Minuten Spielpraxis und angeregtem Plausch mit ehemaligen Weggefährten. Serkan Firat (rechts) spielte neben Torwart Bilal Zabadne als einziger Offenbacher durch.

Offenbach - Nur zufriedene Gesichter gab es heute Abend nach dem Testspiel zwischen Kickers Offenbach und dem FSV Mainz 05. Von Jörg Moll

Der Fußball-Bundesligist gewann vor 500 Zuschauern auf dem neuen Naturrasen im Sana-Sportpark am Wiener Ring gegen munter mitspielende Kickers mit 2:1 (1:1).

Niko Bungert, von 2006 bis 2008 beim OFC in der 2. Bundesliga unter Vertrag und danach bis heute in Mainz, ging nach seiner Auswechslung lächelnd zu Offenbachs Torwarttrainer René Keffel und dem heute geschonten Stammtorwart Daniel Endres. Einer herzlichen Umarmung folgte ein lockerer Plausch bis zum Abpfiff. „Es hat mich gefreut, mal wieder hier zu sein“, meinte Bungert: „Ich hatte hier eine schöne Zeit und habe gute Erinnerungen.“ Zuvor hatte sich der Verteidiger über 60 Minuten Spielpraxis gefreut. Nach längerer Verletzung trainiert der 32-Jährige erst seit drei Wochen wieder.

Zufrieden war heute Abend auch OFC-Trainer Daniel Steuernagel über ein gelungenes Experiment: „Das war für uns ein sehr guter Test, wir konnten einiges ausprobieren.“ Vor allem eine neue taktische Ausrichtung. Steuernagel ließ mit einer defensiven Dreierkette agieren. In der ersten Hälfte bildeten diese Francesco Lovric, Lucas Albrecht und Benjamin Kirchhoff im 3-4-3-System. In Durchgang zwei agierten Serkan Göcer, Gerrit Gohlke und Dennis Schulte im 3-5-2 hinten. In beiden Hälften - Steuernagel ließ nach der Pause nur Torwart Bilal Zabadne und Serkan Firat auf dem Feld - arbeiteten die Kickers gut gegen den Ball. „Wir haben die Räume gut verengt, wenig zugelassen“, lobte der OFC-Coach.

Nachdem Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke den neuen Naturrasenplatz, den fünften (drei Rasen, zwei Kunstrasen) am Wiener Ring, offiziell eingeweiht hatte, entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem die Kickers ihre zweite gute Chance zur Führung nutzten. Jake Hirst kam nach feiner Vorarbeit von Jan Hendrik Marx und geblockter Flanke nochmal an den Ball und traf trocken ins rechte Eck.

Kickers Offenbach unterliegt Mainz 05 im Testspiel: Bilder Zur Fotostrecke

Die Mainzer hatten zuvor durch Danny Latza die große Chance zur Führung. Der Freistoß des Mittelfeldspielers ging an den Außenpfosten, Zabadne wäre chancenlos gewesen (12.). Richtig zwingend wurden die Mainzer aber selten. Das 1:1 durch Onisiwo begünstigten die Kickers mit einem Stellungsfehler von Christos Stoilas (22.). Auch beim 1:2 half der OFC unfreiwillig mit. Zabadne wollte den Ball ins Aus spielen, weil ein Mainzer verletzt am Boden gelegen hatte, doch Christian Kinsombi spritzte in den Ball, Serkan Göcer erkannte das zu spät und kam nicht mehr hinterher (75.). In Halbzeit zwei machte bei den Kickers ein A-Jugendlicher auf sich aufmerksam. Leonidas Tiliuidis gefiel im zentralen Mittelfeld mit guten Balleroberungen, aggressiver Zweikampfführung und guter Übersicht. „Er ist ein guter Junge“, lobte Steuernagel den U19-Kapitän.

Kickers Offenbach, 1. Halbzeit: Zabadne - Lovric, Albrecht, Kirchhoff - Marx, Ikpide, Sawada, Stoilas - Hecht-Zirpel, Hirst, Firat

Kickers Offenbach, 2. Halbzeit: Zabadne - Göcer, Gohlke, Schulte - Sentürk, Hodja, Tiliiuidis, Garic, Scheffler - Treske, Firat

FSV Mainz 05: Huth - Donati, Bungert, Hack, Bussmann - Onisiwo, Häusl, Latza, Holtmann - Abass, Ujah (ab 60. Minute: Müller, Demirbas, Christian Kinsombi, Brosinski)

Schiedsrichter: Weickenmeier (Lämmerspiel) - Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Hirst (17.), 1:1 Onisiwo (22.), 1:2 Christian Kinsombi (75.)

Quelle: op-online.de